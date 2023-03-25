Ahmet Kural, 4 senelik sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ayrılık kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Kural, 4 senelik sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ayrılık kararı aldı

25.03.2023 09:35

4 senelik sevgililik hayatının ardından dünyaevine girmeye hazırlanan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, ilişkisini sonlandırdı. Kural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilişkinin bittiğini belirtirken, Çelik de birlikte çektirdikleri romantik bir karesini yayınlayan sevgilisine veda notu düştü.

Sayısız filmde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Kural, 4 yıldır avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını yayınlayan ve evlilik kararı alan çift, ilişkilerini noktaladı.

"DOSTÇA VE SAYGIYLA AYRILDIK"

Instagram hesabından sevgilisiyle ortak yaptıkları bir açıklamayı yayınlayan Kural,"Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ROMANTİK POZLARINI PAYLAŞTI

Çağla Gizem Çelik ise Instagram hesabından ortak açıklamayı paylaşmak yerine Ahmet Kural'ın elini tutarak çektirdiği romantik bir pozu paylaşmayı tercih etti. Kural'a veda eden Çelik, paylaşımına "Her şet gönlünce olsun" notunu ekledi. Kural da Çelik'in paylaşımını kendi hesabından yayınladı. İkili, hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafları da kaldırdı.

YORUMLAR
500
Ahmet Kural, 4 yıldır aşk yaşadığı Çağla Gizem Çelik ile ayrıldı Ahmet Kural, 4 yıldır aşk yaşadığı Çağla Gizem Çelik ile ayrıldı Şeyma Subaşı'nın Instagram ücretli abonelik kazancı dudak uçuklattı! Şeyma Subaşı'nın Instagram ücretli abonelik kazancı dudak uçuklattı!

Ahmet Kural, Gizem Çelik, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahmet Kural, 4 senelik sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ayrılık kararı aldı - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Görenler "Kıyamet alameti" diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi
13:04 Görenler "Kıyamet alameti" yorumu yapıyor! Suudi Arabistan'da çekilen görüntü hayrete düşürdü
12:27 Kadıköy'de cipi yanan genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
12:50 Beşiktaş'ın borcunda artış! Toplam miktar 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya çıktı
12:44 Beşiktaş'ın toplam borcu 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya yükseldi
12:43 Kısmetse Olur yarışmasından diskalifiye olan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin birliktelikleri sona erdi
12:37 Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrıldı
12:39 Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle verilecek araç sayısını 20 bine çıkardı
12:33 Son Dakika! Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle teslim edilecek araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı
12:13 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüdeki konuşmasında "Çok doluyum" dedi, Fenerbahçe ve PFDK'yi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 13:34:00. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Kural, 4 senelik sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ayrılık kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement