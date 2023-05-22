Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, 2 aylık ayrılığın ardından barıştı

Gündem olan görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Oyuncu Ahmet Kural, mart ayında evlilik hazırlığı yaptığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile 4 yıllık ilişkisini bitirdi. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak ilişkisini bitirdiğini duyuran oyuncudan güzel haber geldi.

BARIŞTILAR

İlişkilerine bir şans daha veren çift, barıştı. Instagram hesabından sevgilisiyle teknede çektiği bir fotoğrafı paylaşan Ahmet Kural, kalp emojisi koyarak ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiklerinin müjdesini verdi. Marmaris'te tatil yapan çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

MART AYINDA AYRILMIŞLARDI

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, mart ayında Instagram hesaplarından yaptığı ortak açıklamada ayrıldıklarını duyurarak şunları söylemişlerdi: "Herkese merhaba, Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz."