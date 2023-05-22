Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, 2 aylık ayrılığın ardından barıştı - Son Dakika
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Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, 2 aylık ayrılığın ardından barıştı

22.05.2023 14:51

2 ay önce yazılı bir açıklama yaparak evlilik hazırlığındaki 4 yıllık sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ilişkisini bitirdiğini ifade eden Ahmet Kural, ayrılığa dayanamadı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Kural, barıştıklarını duyurdu.

Oyuncu Ahmet Kural, mart ayında evlilik hazırlığı yaptığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile 4 yıllık ilişkisini bitirdi. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak ilişkisini bitirdiğini duyuran oyuncudan güzel haber geldi.

BARIŞTILAR

İlişkilerine bir şans daha veren çift, barıştı. Instagram hesabından sevgilisiyle teknede çektiği bir fotoğrafı paylaşan Ahmet Kural, kalp emojisi koyarak ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiklerinin müjdesini verdi. Marmaris'te tatil yapan çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ahmet Kural, 2 ay önce ayrıldığı Çağla Gizem Çelik ile barıştı

MART AYINDA AYRILMIŞLARDI

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, mart ayında Instagram hesaplarından yaptığı ortak açıklamada ayrıldıklarını duyurarak şunları söylemişlerdi: "Herkese merhaba, Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz."

Ahmet Kural, 2 ay önce ayrıldığı Çağla Gizem Çelik ile barıştı
Ahmet Kural, 2 ay önce ayrıldığı Çağla Gizem Çelik ile barıştı
Ahmet Kural, 2 ay önce ayrıldığı Çağla Gizem Çelik ile barıştı
Ahmet Kural, 2 ay önce ayrıldığı Çağla Gizem Çelik ile barıştı
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Ahmet Kural, 2 ay önce ayrıldığı Çağla Gizem Çelik ile barıştı Ahmet Kural, 2 ay önce ayrıldığı Çağla Gizem Çelik ile barıştı

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Son Dakika Magazin Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, 2 aylık ayrılığın ardından barıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, 2 aylık ayrılığın ardından barıştı - Son Dakika
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