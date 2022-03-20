AIDS olduğu söylenen Fehmi Dalsaldı: Yoğun bakımda canım incir reçeli çekti - Son Dakika
Üye Girişi

AIDS olduğu söylenen Fehmi Dalsaldı: Yoğun bakımda canım incir reçeli çekti

20.03.2022 23:23

Televizyon ve radyo programcısı Fehmi Dalsaldı, AIDS ile mücadele ettiği haberlerinin asılsız olduğunu belirtti. Dalsaldı, "Yoğun bakımda ölüm döşeğinde olduğum için incir reçeli çekti canım. Bulamamışlar vişne reçeli getirmişler, ben de aldım yiyorum." ifadelerini kullandı.

Magazinkolik'in haberine göre; sosyal medya hesabından açıklama yapan televizyon ve radyo programcısı, komedyen Fehmi Dalsaldı, AIDS hastalığı ile mücadele ettiği ve durumunun ağır olduğu haberlerinin asılsız olduğunu kendine has üslubuyla yanıtladı.

"ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLDUĞUM İÇİN CANIM İNCİR REÇELİ ÇEKTİ"

Dalsaldı, "Yoğun bakımda ölüm döşeğinde olduğum için incir reçeli çekti canım. Bulamamışlar vişne reçeli getirmişler, ben de aldım yiyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Başına buz kütlesi düştü; 1 haftadır yoğun bakımda Başına buz kütlesi düştü; 1 haftadır yoğun bakımda ACILI BABA YOĞUN BAKIMDAKİ KIZINDAN GELECEK GÜZEL HABERİ BEKLİYOR ACILI BABA YOĞUN BAKIMDAKİ KIZINDAN GELECEK GÜZEL HABERİ BEKLİYOR

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin AIDS olduğu söylenen Fehmi Dalsaldı: Yoğun bakımda canım incir reçeli çekti - Son Dakika


Son Dakika
23:07 Rıdvan Dilmen alay konusu oldu: Frey'in yorumcu hali
22:47 Komşuların köpek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı
22:10 Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi
21:51 İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı
21:41 Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti
21:27 4 gündür park halindeydi! Aracın içinden erkek cesedi çıktı
21:01 Fenerbahçe, farkı 2'ye indirdi!
20:36 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 23:27:11. #1.12#
SON DAKİKA: AIDS olduğu söylenen Fehmi Dalsaldı: Yoğun bakımda canım incir reçeli çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement