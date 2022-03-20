Magazinkolik'in haberine göre; sosyal medya hesabından açıklama yapan televizyon ve radyo programcısı, komedyen Fehmi Dalsaldı, AIDS hastalığı ile mücadele ettiği ve durumunun ağır olduğu haberlerinin asılsız olduğunu kendine has üslubuyla yanıtladı.
Dalsaldı, "Yoğun bakımda ölüm döşeğinde olduğum için incir reçeli çekti canım. Bulamamışlar vişne reçeli getirmişler, ben de aldım yiyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › AIDS olduğu söylenen Fehmi Dalsaldı: Yoğun bakımda canım incir reçeli çekti - Son Dakika