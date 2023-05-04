Aile dizisinde "siyasi mesaj" yorumlarına neden olan sahneyle ilgili yapım ekibinden açıklama: Senaryo dışında anlamı yok - Son Dakika
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Aile dizisinde "siyasi mesaj" yorumlarına neden olan sahneyle ilgili yapım ekibinden açıklama: Senaryo dışında anlamı yok

04.05.2023 12:13

Aile dizisinin son bölümünde Canan Ergüder'in oynadığı Leyla karakterinin ampulü söndürerek oğluna, "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" demesi siyasi bir mesaj olarak yorumlandı. Dizideki sahnenin kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmasının ardından açıklama yapan yapım ekibi, "Bir sahneye farklı anlamlar yüklendiğini gördük, senaryo ve karakter hikayesinin devamını sağlaması dışında hiçbir farklı amacı ve anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Ushan Çakır, Levent Ülgen, Nur Sürer, Emel Göksü, Canan Ergüder, Yüsra Geyik ve Nejat İşler'in başrolünü paylaştığı Aile dizisinin son bölümündeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Sahnede Ergüder'in oynadığı Leyla karakterinin ampulü söndürmesi siyasi bir mesaj olarak algılanması üzerine yapım ekibinden açıklama gecikmedi.

"SAHNENİN SENARYO VE KARAKTER HİKAYESİ DIŞINDA ANLAMI YOK"

Sahnede ampulü söndüren Leyla Soykan, oğluna "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" diyor. Sahnenin siyasi bir mesaj verdiği iddiasıyla gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan Ay Yapım, "Aile dizimizin dün yayınlanan bölümündeki bir sahneye sosyal medyada farklı anlamlar yüklendiğini gördük. Bu sahnenin diziminiz senaryo ve karakter hikayesinin devamını sağlaması dışında hiçbir farklı amacı ve anlamı yoktur. Diziyi izleyenlerin de bildiği üzere bu sahne, dizinin önceki ve sonraki akışı ile uyumludur ve tamamen dizinin kendi konusu ile ilgili bir sahnedir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Teoman Ökmen: Eğer yaptıklarınızda sıkıntı varsa, aklınızın bir köşesinde "ya bana bir gün hesap sorulursa?" sorusu varsa. Kişi havada uçan sineğin sesinden nem kapar. Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Aile dizisinde siyasi mesaj mı verildi? Yapım ekibinden beklenen açıklama geldi: Senaryo dışında anlamı yok Aile dizisinde siyasi mesaj mı verildi? Yapım ekibinden beklenen açıklama geldi: Senaryo dışında anlamı yok

Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nejat İşler, Aile, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aile dizisinde 'siyasi mesaj' yorumlarına neden olan sahneyle ilgili yapım ekibinden açıklama: Senaryo dışında anlamı yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile dizisinde "siyasi mesaj" yorumlarına neden olan sahneyle ilgili yapım ekibinden açıklama: Senaryo dışında anlamı yok - Son Dakika
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