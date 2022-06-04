Aile Dramı! Böyle İtiraf Etti

Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün bir etkinliğe katıldı.

"AYRILIĞI ANNE VE BABAMDAN ÖĞRENDİM"

Tilki, kendisine yöneltilen "Hiç aldatıldın mı? ya da terk edildin mi?" sorusuna, "Yok, kimse tarafından terk etmedim. Ayrılığı anne ve babamdan öğrendim. Onlar ayrıldığında bile annem, babamın evine gidip onun evinin mutlu olmasını iyi olmasını istedi. Beraber babamın evini kurdu" cevabını verdi.

"BİR ÖMÜR BİRİ İLE KALAMAM"

Sözlerini sürdüren Tilki, "Ben ilişki bitince 'güle güle' demek yerine arkadaş olmayı tercih ediyorum. Her ilişkimde gerçekten çok sadık oluyorum. Herkesin bir vakti var, bir yol ayrımı oluyor. Ben uzun dönem ilişki taraftarıyım ama bir ömür boyu biri ile kalamam." dedi.

Özel hayatı hakkında konuşan Tilki, "Şu sıralar hayatımda kimse yok. Birini seversem onun eksik ve karanlık yanlarını görmek isterim. Her şeyi ile paket halinde severim ve onu değiştirmek istemem" diyerek şaşırttı.

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNE VE BABASI KİMDİR?

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel özel bir okulda müdür yardımcısı babası Mehmet Tilki ise kızı gibi müzikle ilgileniyor.

Mehmet Tilki ile Havva Öztel çifti 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanarak yollarını ayırdı.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı.

Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi.

Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmi Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi.

Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.