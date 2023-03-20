AK Parti'den milletvekili adayı olacak mı? Dikkatlerin çevrildiği Müge Anlı suskunluğunu bozdu - Son Dakika
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AK Parti'den milletvekili adayı olacak mı? Dikkatlerin çevrildiği Müge Anlı suskunluğunu bozdu

20.03.2023 12:28

Ünlü sunucu Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Canlı yayında konuyla ilgili açıklamada bulunan Anlı, "Böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın. Benim hiç siyasetle alakam yok. Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken ünlü ekran yüzü Müge Anlı'nın AK Parti'den milletvekili adayı olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Müge Anlı cephesinden beklenen açıklama geldi.

"SIRF 2 BUÇUK OY ORANINA RAZI OLMAM"

Bugünkü canlı yayında hakkındaki adaylık iddiasıyla ilgili konuşan Müge Anlı, şunları söyledi: "Milletvekilliği teklifi gelmiş bana AK Parti'den. Ama iktidar kulislerinde benim yüzde 2 ve 2 buçuk oyum olduğuna inanılıyormuş. Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum. Hiç!"

"SİYASETLE ALAKAM YOK"

"Ama böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın vallahi. Benim hiç siyasetle alakam yok. Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz, bakanlıkta da kadınlar görürsünüz, ekranda da kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım ama yok. 2,5'a aday maday olmam ben. En az 25-30 yapın da şanımız yürüsün."

Bomba iddia! Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili adayı mı oluyor?
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Gündem yaratacak iddia! Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Gündem yaratacak iddia! Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili adayı mı olacak?

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Son Dakika Magazin AK Parti'den milletvekili adayı olacak mı? Dikkatlerin çevrildiği Müge Anlı suskunluğunu bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den milletvekili adayı olacak mı? Dikkatlerin çevrildiği Müge Anlı suskunluğunu bozdu - Son Dakika
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