Akrep Nalan'a Veda! 'halikarnas' Şarkısı Hoparlörlerden Yayınlandı - Son Dakika
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Akrep Nalan'a Veda! 'halikarnas' Şarkısı Hoparlörlerden Yayınlandı

05.03.2022 19:26
Akrep Nalan'a Veda! 'halikarnas' Şarkısı Hoparlörlerden Yayınlandı

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan 'Akrep Nalan' lakaplı Füsun Nalan Açın, dün hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçı, bugün uzun yıllardan beri yaşadığı Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum'un Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan ve 'Akrep Nalan' ismiyle tanınan Füsun Nalan Açın, dün evinde yaşamını yitirmişti. Akrep Nalan bugün Bodrum merkezindeki Adliye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞARKISI HOPARLÖRLERDEN YAYINLANDI!

Cenaze namazı ardından sanatçının 'Halikarnas' adlı şarkısı hoparlörlerden yayınlandı. Daha sonra sevenlerinin kollarında çok sevdiği Torba Mahallesine götürülerek defnedildi. Sanatçının vefatından sonra Bodrum'da Belediye hoparlörlerinden Akrep Nalan'In özellikle 'Halikarnas' adlı şarkısı gün içinde belirli aralıklarla yayınlandı.

Akrep Nalan'ın cenaze törenine dostları, sevenleri ve birçok ünlü isim katıldı.

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Akrep Nalan'ın cenazesinde büyük vefasızlık! Sanatçı dostları yalnız bıraktı Akrep Nalan'ın cenazesinde büyük vefasızlık! Sanatçı dostları yalnız bıraktı AKREP NALAN SON YOLCULUĞUNA 'HALİKARNAS' PARÇASI İLE UĞURLANDI AKREP NALAN SON YOLCULUĞUNA 'HALİKARNAS' PARÇASI İLE UĞURLANDI

Akrep Nalan, Cenaze, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Akrep Nalan'a Veda! 'halikarnas' Şarkısı Hoparlörlerden Yayınlandı - Son Dakika


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