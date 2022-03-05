Bodrum'un Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan ve 'Akrep Nalan' ismiyle tanınan Füsun Nalan Açın, dün evinde yaşamını yitirmişti. Akrep Nalan bugün Bodrum merkezindeki Adliye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ŞARKISI HOPARLÖRLERDEN YAYINLANDI!
Cenaze namazı ardından sanatçının 'Halikarnas' adlı şarkısı hoparlörlerden yayınlandı. Daha sonra sevenlerinin kollarında çok sevdiği Torba Mahallesine götürülerek defnedildi. Sanatçının vefatından sonra Bodrum'da Belediye hoparlörlerinden Akrep Nalan'In özellikle 'Halikarnas' adlı şarkısı gün içinde belirli aralıklarla yayınlandı.
Akrep Nalan'ın cenaze törenine dostları, sevenleri ve birçok ünlü isim katıldı.
Son Dakika › Magazin › Akrep Nalan'a Veda! 'halikarnas' Şarkısı Hoparlörlerden Yayınlandı - Son Dakika