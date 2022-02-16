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Alaz Alaz'la Başlayan Aşk, Buray Konserinde Evlilikle Taçlandı - Son Dakika

Alaz Alaz'la Başlayan Aşk, Buray Konserinde Evlilikle Taçlandı

16.02.2022 13:44
Alaz Alaz'la Başlayan Aşk, Buray Konserinde Evlilikle Taçlandı

Şarkıları ile milyonların sevgilisi haline gelen başarılı sanatçı Buray, KerkiSolfej organizasyonu ile gerçekleştirilen 14 Şubat Sevgiler Günü Konserleri kapsamında Ankaralı hayranları ile buluştu. İşte detaylar…

Sahneye aşkın rengi olarak kabul edilen kırmızı bir ceketle çıkan Buray, etkinlik alanını dolduran müzikseverlere unutulmaz bir sevgililer günü konseri verdi.

Konserinin ikinci bölümünde sahnesini evlilik teklifine de açan Buray, hayranları arasında yer alan bir çiftin mutluluğuna şahitlik etti. "Sana kırmızı çok yakışıyor" diyerek sahneye koşan ve Alaz Alaz şarkısı ile başlayan ilişkilerini bu konserle evliliğe taşımak istediklerini ifade eden çifte mutluluklar dileyen başarılı sanatçı, bir süre önce yayınlanan "Aşk Yeniden" şarkısını da onlar için seslendirdi.

14 Şubat'ın selfie şampiyonu

Sevginin son dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey olduğunun da altını çizen Buray, konserinin sonlarına doğru müzikseverleri sahne önüne davet ederek muhteşem bir finale imza attı. Selfie rekorunun kırıldığı geceyi Alaz Alaz şarkısına yaptığı bisle noktalayan Buray, sahneden alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde indi.

Buray kimdir?

Tam adı Buray Hoşsöz olan Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesinde Müzik eğitimi Alan Burayi daha sonra İngiltere'de University of Glamorgan'da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamladı. Buray müzik kariyerine Haluk Bilginer, Gökhan Tepe, Soner Arıca, Berksan, İzel gibi pek çok sanatçıyla gitarist olarak çalışmıştır. 2004 yılında "United Boyband" grubunun solisti olarak rinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace'da konser veren Buray, 2008 yılında "Yanayım" adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı. Kıbrıs'ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC'deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi. Türkiye'ye yerleşen Buray, Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza attı. Başta Ferhat Göçer'in "Unutmuş Çoktan" şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Avustralya'da Melbourne'daki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk"ı 2015 yılında çıkardı. Solistliğini üstlendiği "Sensitive Vibrations" grubuyla ve "Acoustic Ceremony" projesiyle birçok konser verdi ve geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü. Buray kişisel olarak 2015 yılında çıkardığı "İstersen" şarkısıyla popüler oldu. Daha sonrasında "Sen Sevda Mısın" şarkısını çıkaran Buray 2016 yılında "Kimsenin Suçu Yok" şarkısıyla müzik listelerinde başa oturmuştur. 2017 yılında "Sahiden" isimli albümüyle büyük yankı uyandırdı. 2018'de "Kehanet" albümüyle sevenlerine müzik şöleni sunan başarılı şarkıcı Son olarak çıkaran "Başka Hikayeler" albümüyle müzik listelerinde yerini alan Buray başarısına başarı katmaya devam etmektedir.

Alaz Alaz'la Başlayan Aşk, Buray Konserinde Evlilikle Taçlandı
Alaz Alaz'la Başlayan Aşk, Buray Konserinde Evlilikle Taçlandı
Alaz Alaz'la Başlayan Aşk, Buray Konserinde Evlilikle Taçlandı

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Sevgililer Günü, selfie, Müzik, Buray, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alaz Alaz'la Başlayan Aşk, Buray Konserinde Evlilikle Taçlandı - Son Dakika Magazin


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