Şarkıları ve enerjisiyle sabah programlarında yer alan Kuşum Aydın, uzun süredir gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor. Bu süreçte değişimiyle konuşulan şarkıcı, "mucize krem" adıyla satın aldığı ürünler etki etmeyince tepki gösterdi.
Yayınladığı videoyla sitem eden Kuşum Aydın, "Yok 'bunu alın mucize bir krem' yok 'bunu sürün böyle bir cilt yok' dediniz. Hepsini aldık, param bitti. Ayıp, bu kadar da olmaz. Arada bir doğruyu da söyleyin. Aldık işte ne oldu ne değişti? Hiçbir şey yok her şey aynı" dedi.
Geçtiğimiz sene 17 kilo vererek adından söz ettiren Kuşum Aydın, "Hamur işi ve şeker yok hayatımda. Bunlarsız bir hayat sürüyorum. Mide ameliyatı da olmadım, balon da taktırmadım. 17 kiloya geldim şimdi bir 7-8 kilom kaldı. 1998 yılındaki kiloma geldim" demişti.
Son Dakika › Magazin › Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etti: Param bitti - Son Dakika
Uzun yıllardır sanat dünyasında yer alan başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, emekli oldu. Alacağı maaşı beğenmeyen Tilbe, "Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur?" dedi.
Halkbank Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Mert Matic, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali sonrası eski milli tekvandocu İrem Yaman'a evlenme teklifinde bulundu. İrem Yaman'ın teklifi kabul etmesiyle çift mutluluklarını kutladı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'ın doktoru, başarılı bir operasyon sonrası sağlık durumunun daha iyi olduğunu belirtti. İlk zamanlarda tam bir felç tablosu olan İnanır'ın konuşmasında bir sıkıntı olmayacağı gözlemleniyor.
Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyurdu. Cenaze namazı yarın öğlen namazında kılınacak ve Görele mezarlığına defnedilecek. Oyuncunun paylaşımına birçok ünlü isimden taziye mesajları geldi.
Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavisine devam edilen oyuncu Kadir İnanır doktorlar tarafından uyandırıldı. Durumu daha iyiye giden İnanır'ın konuşması için henüz erken olsa da iletişimle cevap verdiği belirtildi.
Sanatçı Kadir İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın tedavisinin devam ettiğini ve sonuçların olumlu olduğunu açıkladı. İnanır'ın bilinci açık ve motor hareketleri iyi. Tedavi süreci temkinli bir şekilde ilerliyor ve konuşma süreci için bekleniyor.
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada, hayatına girecek erkeğin ekonomik durumunun kendisine denk olması gerektiğini söyledi. Gizem Tuncer, "Zengin biri gelip kendi cebine para koyamaz, herkes kendine yetebilmeli" dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a şarkı besteleyen Orhan Gencebay, dün akşam Kurum'un düzenlediği bir iftar yemeğinde Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Gencebay'ın eşi Sevim Emre, yaptığı açıklamada, 'Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Köpekler havlasın boş verelim.' ifadelerini kullandı. Görüntüler sonrasında Gencebay'a 'iktidar yanlısı' eleştirileri geldi.
İran kökenli oyuncu Mike Shouhed'ın eski nişanlısı Paulina Ben-Cohen'e yönelik şiddet içeren anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni olan Paulina, nişanlısı tarafından uğradığı şiddet sonrası hukuki yollara başvurdu.
Bu yıl Almanya'nın Oberhausen şehrinde düzenlenecek olan kısa film festivalinde Türkiye'den finale kalan tek film olan Mori, En İyi Kısa Film Ödülü için yarışacak. Yakup Tekintangaç'ın yönettiği film, bir kız çocuğunun okula yeni gelen öğretmeni babası zannederek onu ikna etme çabasını anlatıyor. Filmin başrolünde Hayrünisa Akbaş yer alırken, profesyonel oyuncular da rol aldı. Mori, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından destekleniyor ve haziran ayında Asya kıtasının en büyük festivallerinden birinde prömiyer yapacak.
Jale'nin türküyü annesinin değiştirdiği sözlerle söylemesi Özge için sarsıcı olur. Özge, Jale ve Arat'ın annesini tanıyor olma ihtimalini araştırmaya karar verir. Kuzeni Süreyya ile birlikte annesinin peşine düşerler. Tufan, Arat'ı kaçırıp Jale'yi alıkoyan kişi olduğunu itiraf etmesini ister. Jale'nin geçmişiyle ilgili sarsıcı bir gerçeği öğrenir. Neveser, Jale ve Arat'ın evliliğini kurtarmak için akıl almaz bir yol izlemeye karar verir. Komiser yardımcısı Müge'nin şüphelileri arasında Erhan vardır. Erhan'ın aslında dürüst olmadığı ortaya çıkar. Davetsiz misafirler, Jale'nin geçmişiyle ilgili büyük bir sırrı ortaya çıkarır ve ailenin üzerinde bomba etkisi yaratır.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)