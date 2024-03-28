Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etti: Param bitti

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Şarkıları ve enerjisiyle sabah programlarında yer alan Kuşum Aydın, uzun süredir gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor. Bu süreçte değişimiyle konuşulan şarkıcı, "mucize krem" adıyla satın aldığı ürünler etki etmeyince tepki gösterdi.

"AYIP BU KADAR DA OLMAZ"

Yayınladığı videoyla sitem eden Kuşum Aydın, "Yok 'bunu alın mucize bir krem' yok 'bunu sürün böyle bir cilt yok' dediniz. Hepsini aldık, param bitti. Ayıp, bu kadar da olmaz. Arada bir doğruyu da söyleyin. Aldık işte ne oldu ne değişti? Hiçbir şey yok her şey aynı" dedi.

17 KİLO VERMİŞTİM

Geçtiğimiz sene 17 kilo vererek adından söz ettiren Kuşum Aydın, "Hamur işi ve şeker yok hayatımda. Bunlarsız bir hayat sürüyorum. Mide ameliyatı da olmadım, balon da taktırmadım. 17 kiloya geldim şimdi bir 7-8 kilom kaldı. 1998 yılındaki kiloma geldim" demişti.