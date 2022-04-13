Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı geldi! - Son Dakika

Şarkıcı Aleyna Tilki, gerek sosyal medya paylaşımları gerekse de açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Tilki bu sefer de son klibinin tanıtımı nedeniyle gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Tilki'nin klibinin tanıtımı, yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada dolaşıma girdi. Klipte seçtiği kıyafetler daha önce gündem olan Tilki'nin klipte de sınırları zorladığı görüldü.

MOTOR ÜSTÜNDE ETEĞİNİ ÇIKARDI

Tilki'nin klibin tanıtımında motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı görülüyor. Diğer yandan şarkıcının annesi de klibin tanıtımını sosyal medya hesabından paylaşarak kızına destek verdi.