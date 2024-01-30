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Aleyna Tilki Kıbrıs'ta Sahne Aldı - Son Dakika
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Aleyna Tilki Kıbrıs'ta Sahne Aldı

Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra Kıbrıs'ta sahneye çıkarak hayranlarını coşturdu. Yeni şarkılarını duyurmak için sabırsızlandığını söyleyen Tilki, performansıyla büyük ilgi gördü.

Aleyna Tilki Kıbrıs\'ta Sahne Aldı
30.01.2024 - 00:15,
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Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuş, uzun zamandır konser yapamamasının sebeplerini hayranlarıyla paylaşmıştı.

Zor günleri geride bırakan Aleyna Tilki dün akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Şarkıları, dansları ve bitmek tükenmeyen enerjisiyle seyirciyi kendine hayran bırakan Aleyna Tilki formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Aleyna Tilki Kıbrıs'ta Sahne Aldı

Kısa küt kestirdiği saçları ve yenilenmiş repertuvarı ile konukların karşısına bambaşka bir Aleyna olarak çıkan Tilki yediden yetmişe her kesimden büyük ilgi gördüğünü bir kez daha ispatladı.

Aleyna Tilki Kıbrıs'ta Sahne Aldı

Seyirciyle sohbet ederken ilk albümünün çalışmalarını sonunda bitirdiğini müjdeleyen Aleyna Tilki "Yeni şarkılarımı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Aleyna Tilki Kıbrıs'ta Sahne Aldı

Kaynak: Magazinkolik
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