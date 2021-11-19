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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, takipçisinin mesajlarını ifşa etti - Son Dakika

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, takipçisinin mesajlarını ifşa etti

19.11.2021 07:49

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu sefer de bir erkek takipçisinin gönderdiği "Umarım yatalak olursun" mesajını ifşa etti. Sosyal medya hesabından mesajı yayınlayan Öztel "Bunlar kadın katili" diyerek de tepki gösterdi.

O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla şöhrete kavuşan genç popçu Aleyna Tilki ve ailesi gündemden düşmüyor. Eşinden boşandıktan sonra kızlarıyla bir hayat sürdüren anne Havva Öztel, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından sıkça söz ettiriyor.

MESAJI İFŞA ETTİ

Son olarak kızlarıyla Dubai'ye giden ve iddialı pozlarını paylaşan 43 yaşındaki Havva Öztel, bu sefer kendisine gelen çirkin bir mesajı ifşa etti. Bir erkek sosyal medya kullanıcısı yüksek katlı bir binanın camından dışarıyı paylaşan Öztel'e mesaj atarak "Umarım buradan kafa üstü düşüp omur iliğini kırıp yatalak olursun" dedi.

"BUNLAR KADIN KATİLİ"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ise bu mesajı paylaşarak "Bunlar kadın katili, bunlar tacizci. Birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor. Bir insan nasıl bu kadar zalim düşüncelere sahip olabilir?" diye sordu.

Kendisine beddua edilen bir mesajı ifşa eden Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili

HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

Havva Öztel, 1978 yılında dünyaya geldi. 43 yaşındaki Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başladı. Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. Havva Öztel, kızının desteğiyle spor markası da kurdu.

İşte Havva Öztel'in dikkat çeken Dubai pozları...

Kendisine beddua edilen bir mesajı ifşa eden Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili
Kendisine beddua edilen bir mesajı ifşa eden Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili
Kendisine beddua edilen bir mesajı ifşa eden Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili
Kendisine beddua edilen bir mesajı ifşa eden Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili
Kendisine beddua edilen bir mesajı ifşa eden Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, takipçisinin mesajlarını ifşa etti
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, takipçisinin mesajlarını ifşa etti
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, takipçisinin mesajlarını ifşa etti
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, takipçisinin mesajlarını ifşa etti

Aleyna Tilki, Havva Öztel, Dubai, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, takipçisinin mesajlarını ifşa etti - Son Dakika Magazin


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