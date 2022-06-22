Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin" - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"

22.06.2022 14:44

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, yaşına rağmen güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. 44 yaşındaki Öztel'in mini elbiseli pozu, sosyal medyada takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Paylaşıma, "Bu nasıl bir vücut?", "Aleyna'dan daha güzelsin" gibi yorumlar yapıldı.

Öztel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztel, son pozuyla yine adından söz ettirdi.

Aleyna'nın annesi yine çok iddialı! Mini elbiseli pozunu paylaştı

İlerleyen yaşına rağmen hala genç göstermesi nedeniyle büyük beğeni toplayan Öztel ara ara cesur paylaşımlar da yapıyor.

Aleyna'nın annesi yine çok iddialı! Mini elbiseli pozunu paylaştı

Mini elbiseli pozunu paylaşan Havva Öztel'e takipçileri, "Bu nasıl bir vücut?", "Aleyna'dan daha güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Aleyna'nın annesi yine çok iddialı! Mini elbiseli pozunu paylaştı

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Havva Öztel, takipçilerinden tam not aldı.

Aleyna'nın annesi yine çok iddialı! Mini elbiseli pozunu paylaştı
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Havva Öztel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! 'Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin" - Son Dakika
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