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Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü! - Son Dakika

Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü!

13.02.2022 11:19

Aleyna Tilki klip çekiminden bir kare paylaştı. Mini bikinisi ve yırtık file çoraplarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki'ye beğeni yağarken eleştiriler de hemen ardından geldi.

Aleyna Tilki düet yapacağı İsveçli grup Jubel'i İstanbul'da ağırlarken, dansöz çağırmış ve dansözle de karşılıklı göbek atınca gündem olmuştu. Tilki son olarak klip çekiminden bir kare paylaştı.

BİKİNİSİNİN ÜSTÜNE FİLE ÇORAP GİYDİ

Sarı renkli parlak bir bikini tercih eden Aleyna Tilki, onun dışına ise file çorap geçirdi. Genç şarkıcının bu tarzı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Aleyna klip çekiminden paylaştı! Mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü

"İZZET GÖRMESİN"

Aleyna Tilki'nin bu iddialı giyimi, takipçilerini ikiye böldü. Kimisi şarkıcıyı heyecanla beklediğini söylerken kimisi "İzzet Yıldızhan görmesin" yorumunda bulundu.

Aleyna klip çekiminden paylaştı! Mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü

"RTÜK İNŞALLAH YASAKLAR"

Bazı hayranları da bu giyim tarzından rahatsız oldu. Aleyna Tilki'ye "Bir sen kalmıştın donla çıkmayan", "RTÜK inşallah yasaklar" yorumları yapıldı.

Aleyna klip çekiminden paylaştı! Mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü
Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü!
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Aleyna Tilki, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü! - Son Dakika
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