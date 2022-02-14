Üye Girişi
Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası - Son Dakika

Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası

14.02.2022 18:02

Şarkıcı Alişan ile 2 çocuğunun annesi Buse Varol'un boşanacakları iddia edilmişti. İkili her ne kadar önceki gün oğullarının doğum günü partisinde beraber poz verse de ikili arasındaki sorunların çözülmediği belirtilmişti. Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali ise ikili arasındaki krizin Alişan'ın kızının doğum gününde, vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın fotoğrafının yer aldığı pasta yaptırmak istemesinden kaynaklı olduğunu öne sürdü.

Şarkıcı Alişan ve Buse Varol arasındaki kriz, günlerdir magazin gündeminde birinci sırayı meşgul ediyor. Çiftin boşanmasını istemeyen hayranları yeni gelişmeleri merakla takip ederken önceki gün Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'ın doğum gününde çektirdiği kare çok konuşuldu. Buse Varol'un eşine biraz uzak durması, gözlerden kaçmadı.

Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden krize girdi? Bircan Bali'den olay yaratacak pasta iddiası

BİRCAN BALİ'DEN BOMBA İDDİA

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali de bomba bir iddia ortaya ortaya attı. Bali'nin anlatımına göre Alişan, kızının doğum gününde ölen abisi Selçuk'un fotoğrafının olduğu bir pasta istedi. Buse Varol ise duruma karşı çıkarak "Kesinlikle olmaz, aile ile kutladığımız partide yapalım pastayı" dedi. Bu itirazın da evliliklerinde krize yol açtığı öne sürüldü.

Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden krize girdi? Bircan Bali'den olay yaratacak pasta iddiası

"BİR GÜN SÖYLEMEK İSTERSEK BERABER SÖYLERİZ"

Buse Varol, Takvim'e verdiği röportajda şunları söylemişti: "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz. Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz."

İşte Alişan ile Buse'nin oğullarının doğum gününde verdiği poz:

Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden krize girdi? Bircan Bali'den olay yaratacak pasta iddiası
YORUMLAR
500

Bircan Bali, Buse Varol, Alişan, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
18:02 Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
17:36 250 TL'lik taksimetre ücreti şüphe uyandırmıştı! Taksideki düğme aslında panik butonuymuş
17:32 Fren yerine gaza basan şahıs dehşet saçtı! O anlar anbean kamerada
17:32 Duygu'nun sır gibi ölümünde soruşturma genişletiliyor! 2 arkadaşı ekipler tarafından gözaltına alındı
17:27 Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi!
17:24 Ricardo Quaresma sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı! Ardından sarı kart yedi
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 18:10:38. #1.11#
SON DAKİKA: Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement