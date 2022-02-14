Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası

Şarkıcı Alişan ve Buse Varol arasındaki kriz, günlerdir magazin gündeminde birinci sırayı meşgul ediyor. Çiftin boşanmasını istemeyen hayranları yeni gelişmeleri merakla takip ederken önceki gün Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'ın doğum gününde çektirdiği kare çok konuşuldu. Buse Varol'un eşine biraz uzak durması, gözlerden kaçmadı.

BİRCAN BALİ'DEN BOMBA İDDİA

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali de bomba bir iddia ortaya ortaya attı. Bali'nin anlatımına göre Alişan, kızının doğum gününde ölen abisi Selçuk'un fotoğrafının olduğu bir pasta istedi. Buse Varol ise duruma karşı çıkarak "Kesinlikle olmaz, aile ile kutladığımız partide yapalım pastayı" dedi. Bu itirazın da evliliklerinde krize yol açtığı öne sürüldü.

"BİR GÜN SÖYLEMEK İSTERSEK BERABER SÖYLERİZ"

Buse Varol, Takvim'e verdiği röportajda şunları söylemişti: "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz. Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz."

İşte Alişan ile Buse'nin oğullarının doğum gününde verdiği poz: