Alişan ve Buse Varol çifti paylaştıkları son fotoğrafla boşanacakları iddialarını bir kez daha yalanladı! - Son Dakika
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Alişan ve Buse Varol çifti paylaştıkları son fotoğrafla boşanacakları iddialarını bir kez daha yalanladı!

28.02.2022 07:46

Evliliklerinde kriz yaşadıklarını kabul eden çift, aynı evde yaşadıklarını ve sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi. Boşanacakları iddialarına Buse Varol, attığı fotoğrafla son noktayı koydu.

Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan ve kayınvalidesinin kendisini evine davet etmediği söyleyen Buse Varol ile Alişan çiftinin boşanacakları iddia edildi. Evliliklerinde kriz yaşadıklarını kabul eden çift, aynı evde yaşadıklarını ve sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

BOŞANMA İDDİASINA SON NOKTAYI KOYDULAR

Haftalardır boşanma haberleriyle gündeme gelen çiftten müjdeli haber geldi. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Buse Varol, dün 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Alişan ile bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu. Alişan da eşinin paylaşımını kendi sayfasında yayınladı. Çift, bu paylaşımla da boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu.

İşte Buse Varol'dan günler sonra gelen Alişan paylaşımı:

Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti, aşk dolu pozla iddiaya son noktayı koydu
Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti, aşk dolu pozla iddiaya son noktayı koydu
Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti, aşk dolu pozla iddiaya son noktayı koydu
Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti, aşk dolu pozla iddiaya son noktayı koydu
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Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Paylaşım Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Paylaşım

Buse Varol, Alişan, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alişan ve Buse Varol çifti paylaştıkları son fotoğrafla boşanacakları iddialarını bir kez daha yalanladı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alişan ve Buse Varol çifti paylaştıkları son fotoğrafla boşanacakları iddialarını bir kez daha yalanladı! - Son Dakika
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