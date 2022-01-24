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Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı! - Son Dakika

Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı!

24.01.2022 15:23
Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı!

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Alparslan'ın kaybolduğu ve yaralandığı görülürken, Akça Hatun ise obadan kaçtı.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yayınlanan fragmanında; Alparslan ve Akça'nın arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği görüldü. Kaledekiler tarafından yakalanan ve esir alınan Alparslan, araba devrilince yaralandı ve kayboldu. Akça Hatun ise Akınay Hatun ile dertleşerek, "Öfkeden gözünü kan bürüdü. Tek bir söz bile ettirmedi bana."dedi. Bu sözlerin ardından obayı terk eden ve kaleye gelen Akça Hatun, gözünü kararttı.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan'a kurduğu tuzağa kendisi düşen Kekavmenos, hiç hesap etmediği bir durumda kalmıştır. Alparslan'ın panzehir karşılığında istediği şeyleri kabul etmek istemeyen Dukas, Evdokya ve Diyojen başka çareler aramaya başlar. Nihayet eski gücüne kavuşacak olan Yınal, karargâhı alan Alparslan'ı bertaraf etmek için harekete geçer. İçinde Akça, Akınay ve Gevherin de olduğu kervan karargâha giden yolda Karmatilerin saldırısına uğrar.

Alparslan'ın son anda yetiştiği bu saldırının ardında kim vardır? Kekavmenos mu, Bozan mı? Alparslan'a değil Yınal'a daha yakın olan Göktuğ, Evdokya ile anlaşma yaparak ihanet edecek mi?

En yakın adamlarından biri olan Şeddad'ı kaybeden Emir Bozan, Karmati tehlikesine uyanan Selçuklular'a karşı nasıl tedbirler alacak, okları kendinden nasıl uzaklaştıracaktır? En son obadan ayrılırken helallik isteyip vedalaştığı Akça'nın çarpışma yerinde vurulup düştüğünü gören Alparslan, buna sebep olanların peşine düşecek ve eline geçen ipuçları onu hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakacaktır.

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Alparslan Büyük Selçuklu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı! - Son Dakika
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