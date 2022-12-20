Angelina Jolie ile boşanan Brad Pitt, 30 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon ile objektiflere yakalandı

Hollywood'un parmakla gösterilen çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt, evliliklerini olaylı bir şekilde noktalamıştı. İkili daha sonra çocukların velayeti ile karşı karşıya gelmişti. Kendisini çocuklarına adayan Angelina Jolie özel hayatıyla anılmazken, yıldız oyuncu Brad Pitt, bir bir gösteri dünyasının güzelleriyle objektiflere yakalanıyor.

Brad Pitt, 59'uncu yaş gününü kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi 29 yaşındaki Ines de Ramon ile kutlarken görüntülendi.

Brad Pitt ve kısa süre önce eşinden ayrılıp kendisi ile ilişki yaşamaya başlayan sevgilisi Ines'in mutluluktan sürekli gülümsedikleri dikkatlerden kaçmadı.

Geçen ay bir konserde beraber görüntülenen çift hakkında aşk dedikoduları çıkmaya başlamıştı.

Ines de Ramon, 2019 yılında kocası Paul Wesley ile evlendi. Çift eylül ayının ortalarında boşanıp ayrı yaşamaya başladı.

Eylül ayında Brad Pitt ve Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski ile bir kaç kez görüntülenmesi aşk dedikodularına neden olmuştu.