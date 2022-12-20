Angelina Jolie ile boşanan Brad Pitt, 30 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon ile objektiflere yakalandı - Son Dakika
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Angelina Jolie ile boşanan Brad Pitt, 30 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon ile objektiflere yakalandı

20.12.2022 16:23

Angelina Jolie ile olaylı bir şekilde boşanan ABD'li oyuncu Brad Pitt, 59. yaş gününü kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon ile kutladı. İkilinin samimi anları kameralara yansıdı.

Hollywood'un parmakla gösterilen çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt, evliliklerini olaylı bir şekilde noktalamıştı. İkili daha sonra çocukların velayeti ile karşı karşıya gelmişti. Kendisini çocuklarına adayan Angelina Jolie özel hayatıyla anılmazken, yıldız oyuncu Brad Pitt, bir bir gösteri dünyasının güzelleriyle objektiflere yakalanıyor.

Angelina Jolie'den olaylı bir şekilde boşanan Brad Pitt, 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Brad Pitt, 59'uncu yaş gününü kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi 29 yaşındaki Ines de Ramon ile kutlarken görüntülendi.

Angelina Jolie'den olaylı bir şekilde boşanan Brad Pitt, 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Brad Pitt ve kısa süre önce eşinden ayrılıp kendisi ile ilişki yaşamaya başlayan sevgilisi Ines'in mutluluktan sürekli gülümsedikleri dikkatlerden kaçmadı.

Angelina Jolie'den olaylı bir şekilde boşanan Brad Pitt, 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Geçen ay bir konserde beraber görüntülenen çift hakkında aşk dedikoduları çıkmaya başlamıştı.

Angelina Jolie'den olaylı bir şekilde boşanan Brad Pitt, 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Ines de Ramon, 2019 yılında kocası Paul Wesley ile evlendi. Çift eylül ayının ortalarında boşanıp ayrı yaşamaya başladı.

Angelina Jolie'den olaylı bir şekilde boşanan Brad Pitt, 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Eylül ayında Brad Pitt ve Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski ile bir kaç kez görüntülenmesi aşk dedikodularına neden olmuştu.

Angelina Jolie'den olaylı bir şekilde boşanan Brad Pitt, 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Angelina Jolie'den olaylı bir şekilde boşanan Brad Pitt, 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
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Angelina Jolie, Brad Pitt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Angelina Jolie ile boşanan Brad Pitt, 30 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon ile objektiflere yakalandı - Son Dakika


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