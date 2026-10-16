Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır işlerine mola verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır işlerine mola verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır işlerine mola verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk bebeğini kucaklarına almaya hazırlanan Gökçe Bahadır, hamilelik sürecinin rahat geçtiğini ve bebek hazırlıklarına başladıklarını anlattı. İşlerine kısa bir mola verdiğini söyleyen oyuncu, mesleğini çok sevdiğini ve çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Müzisyen Emir Ersoy ile ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan oyuncu Gökçe Bahadır, Etiler’de bir mekan çıkışında görüntülendi. Hamilelik sürecini anlatan Bahadır, bebek hazırlıklarına başladıklarını ve işlerine kısa bir ara verdiğini söyledi. www.haberturk.com

“HAMİLELİK SÜRECİ PEK DE ZOR GEÇMEDİ”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 44 yaşındaki oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Aşerme yaşamadığını da anlatan Bahadır, “Açıkçası hamilelik süreci pek de zor geçmedi” dedi.

Emir Ersoy ile bebekleri için hazırlık yaptıklarını söyleyen oyuncu, bu dönemde önceliklerinin ve konsantrasyonunun değiştiğini ifade etti.

OYUNCULUĞA KISA BİR MOLA

İş temposunu azalttığını anlatan Bahadır, küçük çalışmalar yapmayı sürdürdüğünü belirtti. Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan oyuncu, verdiği aranın kısa bir mola olduğunu ve çalışmaya devam edeceğini söyledi.

YAĞMURA YAKALANDI

Mekan çıkışında aracını bekleyen Bahadır, İstanbul’da etkili olan yağıştan da kaçamadı. Yağmurda ıslanan oyuncu, gazetecilere haberlerinde bu duruma da yer verebileceklerini söyleyerek takıldı.

Gökçe BahadırMagazinBebekSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı İçeride yaşananlar kan dondurdu 9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Maduro’dan mahkemede “işkence“ iddialarına yanıt İşte ilk sözleri Maduro’dan mahkemede "işkence" iddialarına yanıt! İşte ilk sözleri
Bu hatayı yapan yandı Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
11:32
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
11:27
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 11:41:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır işlerine mola verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei