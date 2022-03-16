Arif Hür Yazdı: Eurovision'a Damga Vuran Şebnem Paker Geri Dönüyor - Son Dakika

Ünlü müzisyen Şebnem Paker, uzun yıllar süren suskunluğunu gazeteci Arif Hür'e bozdu.

Arif Hür'ün, "Eurovision'a damga vuran Şebnem Paker geri dönüyor" başlıklı yazısı sosyal medyada gündem oldu.

İşte Arif Hür'ün o yazısı:

1996 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi "Beşinci Mevsim" adlı şarkısıyla Oslo'da temsil eden Şebnem Paker, 57 puanla 12. olmuştu. Ertesi yıl bu kez 'Dinle' adını verdiği şarkısıyla Eurovision'a katılan Paker, Eurovision'da üçüncü olmuş ve Türkiye'nin o zamana kadarki en büyük Eurovision başarısını elde etmesine vesile olmuştu.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Duru sesi, naif ve mütevazı kişiliği ile tüm Türkiye'nin sempatisini kazanan Şebnem Paker, uzun yıllardır ortalarda görünmüyordu.

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan Şebnem Paker, yıllar sonra ortaya çıktı.

Paker, geçtiğimiz günlerde 'Dünden bugüne Eurovision' konseptiyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

"AKTİF MÜZİK YAPMAK İÇİN YÜKSELDİM"

Konser sonrası konuşma fırsatı bulduğum Şebnem Paker, 'Son zamanlarda aktif olarak müzik yapmak için çok yükseldim. Sahneleri de çok özledim' açıklamasını yaptı.

"POPÜLERLİK KAYGISI GÜTMEYECEK"

Paker, piyasaya sürmesi muhtemel single veya albümde popülerlik kaygısı gütmeyeceğinin altını çizdi.

Anlayacağınız, Şebnem Paker çeyrek asır sonra aktif müziğe dönmek için kolları sıvamış.

'Pop Müzik' adı altında piyasaya sunulan eserlerin sıradanlaştığı, sözlerdeki anlamını yitirdiği ve birbirine benzediği bir dönemde Şebnem Paker'in ortaya koyacağı özgün ve ruha dokunan şarkılar hepimize ilaç gibi gelecektir..."

ŞEBNEM PAKER KİMDİR?

Şebnem Paker, 20 Temmuz 1977'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk müzisyendir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Gitar Bölümünde eğitim gördü. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Şan Bölümünü kazanan Paker, aynı yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkiye elemelerini "Beşinci Mevsim" adlı parça ile kazanarak ülkeyi temsil etme hakkını elde etti ve Oslo'daki yarışmada on ikinci oldu.

1997 yılında ulusal elemelere Grup Etnik ile birlikte, müziği Levent Çoker'e, sözleri Mehtap Alnıtemiz'e ait olan "Dinle" adlı parça ile katılarak yeniden birinci oldu, Dublin'de yapılan yarışmada ise üçüncü oldu. "Dinle", sanatçının 22 Temmuz 1997 tarihli ilk ve tek albümüne adını verdi.

1998 yılında TRT'nin düzenlediği ulusal finalde bir kez daha yarışarak her geçen sene Eurovision'da daha başarılı bir sonuç elde etme düşüncesini dile getirdi.

Ancak kullandığı etnik Türk enstrümanları ile bezeli ve hareketli ezgisi ile Avrupalı dinleyicilerin de ilgisini çekebileceği düşünülen "Çal" isimli parçayla hedeflediği başarıyı elde edemeyerek temsil etme hakkını kazanamadı; jüriden en yüksek oyu alan Tarkan Tüzmen'in seslendirdiği "Unutamazsın" adlı şarkı ile yarışmada Türkiye'yi temsil etti.

Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Şan Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarında 4 sene görev aldıktan sonra, 2004'ten beri müzik öğretmeni olarak çalışmaktadır. 2018'e dek Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinde, 2018 yılından itibaren Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinde müzik öğretmenliğine devam etmektedir.