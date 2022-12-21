Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan Arjantinli iki kadının ünlü markaların reklam yüzü olduğu ortaya çıktı

Dünya Kupası finalinde göğüslerini gösterirken kameralara yakalandıktan sonra internette viral olan iki Arjantinli taraftarın, Noemi Gomez ve Milu Barbiie isimli iki model oldukları ortaya çıktı.

SONRASINDA DA PAYLAŞIM YAPMIŞLAR

Güvenlik görevlileri tarafından stadyumdan çıkarılan iki kadın için herkes endişelenirken, onlar Instagram hesabından beraber çektikleri çıplak fotoğraf paylaştı.

İKİSİ DE ÜNLÜ MARKALARIN REKLAM YÜZÜ

Arjantin'in birçok ünlü kozmetik ve giyim markasının reklam yüzü olan iki model, maç öncesi otel odasında göğüs uçlarını Arjantin'in bayrağının renkleri olan mavi ve beyaza boyattıkları anların fotoğraflarını da Instagram hesaplarından paylaştı.

KATAR KURALLARI BELİRLEMİŞTİ

Dünya Kupası'ndan önce, Katar'a gelen ziyaretçiler için kıyafet kuralları belirlenmişti. Göbek ve omuzların kapalı olması, etek, elbise ve pantolonların da diz hizasında olması tavsiye edildi. Dar giysiler ve göğüs dekoltesi ise önerilmedi. Kurallara uymayan taraftarların ise maçlardan atıldığı ve tutuklanarak gözaltına alındığı biliniyor.

İşte modellerin Instagram paylaşımları;