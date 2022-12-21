Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan Arjantinli iki kadının ünlü markaların reklam yüzü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan Arjantinli iki kadının ünlü markaların reklam yüzü olduğu ortaya çıktı

21.12.2022 17:34

Dünya Kupası finalinde iki Arjantinli kadın taraftarın tribünlerde üstlerini çıkarıp göğüslerini açarak kutlama yaptıkları anlar kameralara yansımıştı. Finale damga vuran iki kadının Noemi Gomez ve Milu Barbiie isimli iki model olduğu, birçok ünlü kozmetik ve giyim markasıyla reklam yüzü olarak çalıştıkları ortaya çıktı.

Dünya Kupası finalinde göğüslerini gösterirken kameralara yakalandıktan sonra internette viral olan iki Arjantinli taraftarın, Noemi Gomez ve Milu Barbiie isimli iki model oldukları ortaya çıktı.

SONRASINDA DA PAYLAŞIM YAPMIŞLAR

Güvenlik görevlileri tarafından stadyumdan çıkarılan iki kadın için herkes endişelenirken, onlar Instagram hesabından beraber çektikleri çıplak fotoğraf paylaştı.

Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan iki kadın taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

İKİSİ DE ÜNLÜ MARKALARIN REKLAM YÜZÜ

Arjantin'in birçok ünlü kozmetik ve giyim markasının reklam yüzü olan iki model, maç öncesi otel odasında göğüs uçlarını Arjantin'in bayrağının renkleri olan mavi ve beyaza boyattıkları anların fotoğraflarını da Instagram hesaplarından paylaştı.

Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan iki kadın taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

KATAR KURALLARI BELİRLEMİŞTİ

Dünya Kupası'ndan önce, Katar'a gelen ziyaretçiler için kıyafet kuralları belirlenmişti. Göbek ve omuzların kapalı olması, etek, elbise ve pantolonların da diz hizasında olması tavsiye edildi. Dar giysiler ve göğüs dekoltesi ise önerilmedi. Kurallara uymayan taraftarların ise maçlardan atıldığı ve tutuklanarak gözaltına alındığı biliniyor.

İşte modellerin Instagram paylaşımları;

Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan iki kadın taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan iki kadın taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan iki kadın taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan iki kadın taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan iki kadın taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan iki kadın taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan iki kadın taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan iki kadın taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan iki kadın taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
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Son Dakika Magazin Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan Arjantinli iki kadının ünlü markaların reklam yüzü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan Arjantinli iki kadının ünlü markaların reklam yüzü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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