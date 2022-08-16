Yoğun geçen set çekiminden fırsat bularak eşi Ezgi Hanım ile birlikte Bodrum'a tatile gelen Ozan Çobanoğlu, bol bol denize girerek set yorgunluğunu attı. Ünlü çift akşam ise Miya Beach genel Müdürü aynı zamanda yakın dostu olan Yusuf Erbaş ve eşi Rabia Erbaş ile birlikte akşam yemeği yiyerek gecenin geç saatlerine kadar sohbet etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ezgi Sertel, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Set arası aşk tatili - Son Dakika

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