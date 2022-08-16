Set arası aşk tatili - Son Dakika
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Set arası aşk tatili

16.08.2022 14:09
Set arası aşk tatili

Arka sokakların başrol oyuncularında Ozan Çobanoğlu, önceki gün ünlü sunucu eşi Ezgi Sertel Çobanoğlu ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'de görüntülendi.

Arka sokakların başrol oyuncularında Ozan Çobanoğlu, önceki gün ünlü sunucu eşi Ezgi Sertel Çobanoğlu ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'de görüntülendi.

Yoğun geçen set çekiminden fırsat bularak eşi Ezgi Hanım ile birlikte Bodrum'a tatile gelen Ozan Çobanoğlu, bol bol denize girerek set yorgunluğunu attı. Ünlü çift akşam ise Miya Beach genel Müdürü aynı zamanda yakın dostu olan Yusuf Erbaş ve eşi Rabia Erbaş ile birlikte akşam yemeği yiyerek gecenin geç saatlerine kadar sohbet etti. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Ezgi Sertel, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Set arası aşk tatili - Son Dakika

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SON DAKİKA: Set arası aşk tatili - Son Dakika
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