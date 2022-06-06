Arkadaşlıkları Aşka Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Arkadaşlıkları Aşka Dönüştü

06.06.2022 12:12
Arkadaşlıkları Aşka Dönüştü

'Üç Kız Kardeş' dizisinde Mine karakterini canlandıran Nazlı Senem Ünal ile Mesut rolünü canlandıran Demircan Kaçel'in sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü. İşte Nazlı Senem Ünal'ın ilk açıklaması...

Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde tanışan Nazlı Senem Ünal ile Demircan Kaçel'in yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

AŞKINI BU SÖZLERLE İLAN ETTİ

Nazlı Senem Ünal, Demircan Kaçel ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Ünal, paylaşımının altına "Ve bir de aşk oldu" notunu düştü.

Arkadaşlıkları Aşka Dönüştü

NAZLI SENEM ÜNAL KİMDİR?

Nazlı Senem Ünal, 22 Mayıs 1991 yılında Bursa dünyaya gelmiştir. Ünal, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri almıştır. Nazlı Senem Ünal, ilk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisi ile yaşamıştır. Ünal, daha önce Tat Ketçap Vakıfbank ve Lenovo gibi markaların reklamlarında da yer almıştır.

Nazlı Senem Ünal, Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak oyuncuları arasında yer almıştır oyuncu aynı zamanda Aykut Enişte ve Organize İşler: Sazan Sarmalı filmlerinde de rol almıştır. Ünal, bir süredir 'Üç Kız Kardeş' dizisinde Mine karakterini canlandırıyor.

DEMİRCAN KAÇEL KİMDİR?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu. 1999, İstanbul doğumlu. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesini bitirdikten sonra Folkart Academy Tiyatro Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.

Tiyatro çalışmaları yanı sıra kamera önü oyunculuğuna 2019 yılında yayınlanan Tek Yürek dizisinde yer alarak başladı. 2021'de Mavera ve Yalancılar ve Mumları dizilerinde oynadı. 2022'de rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Mesut karakterini canlandırdı. Yeni projelerde eyer almayı sürdürmektedir.

YORUMLAR
500
Ağlara takılan akustik cihazlar, yunusların hayatını kurtaracak Ağlara takılan akustik cihazlar, yunusların hayatını kurtaracak Aydın'ın sarı altını İstanbul'da tanıtıldı Aydın'ın sarı altını İstanbul'da tanıtıldı
Kaynak: Snob Magazin

Üç Kız Kardeş, Reha Özcan, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arkadaşlıkları Aşka Dönüştü - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:31 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerine teslim edildi! İşte muhteşem geceden görüntüler
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi tarafından Millet İttifakı'nın ismine yönelik itirazı kabul edilmedi
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
11:02 Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
10:53 Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:19:03. #1.13#
SON DAKİKA: Arkadaşlıkları Aşka Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement