Arkadaşlıkları Aşka Dönüştü

Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde tanışan Nazlı Senem Ünal ile Demircan Kaçel'in yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

AŞKINI BU SÖZLERLE İLAN ETTİ

Nazlı Senem Ünal, Demircan Kaçel ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Ünal, paylaşımının altına "Ve bir de aşk oldu" notunu düştü.

NAZLI SENEM ÜNAL KİMDİR?

Nazlı Senem Ünal, 22 Mayıs 1991 yılında Bursa dünyaya gelmiştir. Ünal, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri almıştır. Nazlı Senem Ünal, ilk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisi ile yaşamıştır. Ünal, daha önce Tat Ketçap Vakıfbank ve Lenovo gibi markaların reklamlarında da yer almıştır.

Nazlı Senem Ünal, Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak oyuncuları arasında yer almıştır oyuncu aynı zamanda Aykut Enişte ve Organize İşler: Sazan Sarmalı filmlerinde de rol almıştır. Ünal, bir süredir 'Üç Kız Kardeş' dizisinde Mine karakterini canlandırıyor.

DEMİRCAN KAÇEL KİMDİR?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu. 1999, İstanbul doğumlu. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesini bitirdikten sonra Folkart Academy Tiyatro Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.

Tiyatro çalışmaları yanı sıra kamera önü oyunculuğuna 2019 yılında yayınlanan Tek Yürek dizisinde yer alarak başladı. 2021'de Mavera ve Yalancılar ve Mumları dizilerinde oynadı. 2022'de rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Mesut karakterini canlandırdı. Yeni projelerde eyer almayı sürdürmektedir.