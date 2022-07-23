Aslı Bekiroğlu Aşkını İlan Etti - Son Dakika
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Aslı Bekiroğlu Aşkını İlan Etti

23.07.2022 23:00
Aslı Bekiroğlu Aşkını İlan Etti

Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve yeni sevgilisi DJ Taykun Karaduman aşklarını sosyal medyadan ilan etti. Birlikte fotoğraflarını paylaşan yeni sevgililer, aşk fotoğraflarının altına nazar boncuğu emojisi koymayı da ihmal etmedi.

Aslı Bekiroğlu önce aşkta kaybetmiş, sevgilisi Çağrı Telkıvıran'dan ayrılmıştı. Ardından da 2007'de ölen şarkıcı Barış Akarsu'ya dair yaptığı gaf nedeniyle sanatçının hayatını anlatan filmin kadrosundan çıkmıştı.

Oyuncu kötü günleri atlatmak, moral bulmak için tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. Tatil dönüşü Aslı Bekiroğlu aşkını sosyal medyadan ilan etti. Sevgilisi DJ Taykun Karaduman ile ilk kez fotoğraflarını paylaşan Bekiroğlu, kalp ve nazar boncuğu emojisi de koydu.

Bekiroğlu'nun bu paylaşımına karşılık DJ Taykun Karaduman da Aslı Bekiroğlu ile olan fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ile paylaştı ve "Nazar Çemberi" notunu düştü.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Aslı Bekiroğlu Aşkını İlan Etti - Son Dakika

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