Aslı Bekiroğlu: İhanet etmedim sadece arkadaşız - Son Dakika
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Aslı Bekiroğlu: İhanet etmedim sadece arkadaşız

04.03.2022 07:48

Bergen filminin galasına katılan Bekiroğlu, Kubilay Aka ile birlikte olmadığını, kimseye de ihanet etmediğini ileri sürdü.

Geçtiğimiz hafta Çağrı Telkıvıran ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini "Her şey yolunda" diyerek yalanlayan Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile yakınlaştı. Maske Kimsin Sen'in jüri üyelerinden Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda Bekiroğlu ile Kubilay Aka el ele görüntülendi.

"KUBİLAY İLE AŞK YAŞAMIYORUZ"

Bergen filminin galasına katılan Aslı Bekiroğlu, "Kubilay Aka ile aşk yaşıyor musunuz? Çağrı Telkıvıran'a ihanet ettiğiniz yönündeki iddialar doğru mu?" sorusuna, "Orada arkadaş çevremle beraberdik. Zaten videoyu Doğu Demirkol çekti. Kubilay'ın koluna girmiştim. Aşk ve ihanet haberleri asılsız" cevabını verdi.

Öte yandan Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılan Çağrı Telkıvıran, oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kubilay Aka ile el ele görüntülenen Aslı Bekiroğlu'ndan ihanet açıklaması: Haberler asılsız
Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz
Kubilay Aka ile el ele görüntülenen Aslı Bekiroğlu'ndan ihanet açıklaması: Haberler asılsız
Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
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Farah Zeynep Abdullah 'bergen'in Galasında 'erik Dalı' Oynadı Farah Zeynep Abdullah 'bergen'in Galasında 'erik Dalı' Oynadı Hemcinsiyle Evlenmişti... Bergen'in Galasına Damga Vurdular Hemcinsiyle Evlenmişti... Bergen'in Galasına Damga Vurdular

Aslı Bekiroğlu, Doğu Demirkol, Kubilay Aka, Bergen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aslı Bekiroğlu: İhanet etmedim sadece arkadaşız - Son Dakika


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