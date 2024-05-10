Aslı Zen'in yeni şarkısı için çekimler sırasında yangın paniği yaşandı - Son Dakika
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Aslı Zen'in yeni şarkısı için çekimler sırasında yangın paniği yaşandı

Aslı Zen\'in yeni şarkısı için çekimler sırasında yangın paniği yaşandı

Pop müziğin güçlü seslerinden Aslı Zen, yeni şarkısı için Kağıthane'deki bir platoda klip çekimi yaparken kabloların kısa devre yapmasıyla sette yangın paniği yaşandı. Yönetmen Erkan Nas ve ekibinin erken müdahalesiyle yangın maddi zararla atlatıldı. Şarkıcı Aslı Zen, olayın ardından 'Yandık valla çok şükür kimseye bir şey olmadı' şeklinde konuştu.

10.05.2024 21:09
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Pop müziğin güçlü seslerinden Aslı Zen yeni şarkısı için Kağıthane'deki bir platoda klip çekimi yaptı. Çekimler sırasında kabloların kısa devre yapmasıyla sette yangın paniği yaşandı.

Magazin Şenliği sayfasının haberine göre, yönetmen Erkan Nas ve ekibinin alev alan kabloları erken fark edip müdahale etmesinden sonra yangın maddi zararla atlatıldı.

"ÇOK ŞÜKÜR KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI"

Olayın ardından konuşan şarkıcı Aslı Zen, "Yandık valla çok şükür kimseye bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Aslı Zen'in yeni şarkısı için çekimler sırasında yangın paniği yaşandı - Son Dakika

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