Atiye hemşehrilerini coşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Atiye hemşehrilerini coşturdu

29.08.2022 10:36
Atiye hemşehrilerini coşturdu

Hataylı ünlü pop şarkıcısı Atiye, EXPO 2021 Hatay etkinlikleri çerçevesinde sevenleriyle buluştu.

Hataylı ünlü pop şarkıcısı Atiye, EXPO 2021 Hatay etkinlikleri çerçevesinde sevenleriyle buluştu.

Dans şovları ve etkileyici sesi ile hemşehrilerine eğlenceli anlar yaşatan Atiye, Arsuz EXPO alanını dolduran binlerce hayranına unutulmaz parçalarını seslendirdi.

Hayranlarının tezahüratları ile sahneye çıkan Atiye, Türkçe ve Arapça seslendirdiği şarkıları ve sahne performansıyla sevenlerini adeta coşturdu.

Memleketinde konser vermenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirten Atiye, bu duyguyu yaşatan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - HATAY

YORUMLAR
500
Lütfü Savaş: 'Aba Güreşi'ni dünyada daha fazla yapılabilir hale getirmeye gayret ediyoruz' Lütfü Savaş: 'Aba Güreşi'ni dünyada daha fazla yapılabilir hale getirmeye gayret ediyoruz' Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Hatay'da orman yangını Hatay'da orman yangını
Kaynak: İHA

Hatay, Atiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Atiye hemşehrilerini coşturdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:35 Karaman'da esrarengiz olay! Yasaklı mağaraya giren emekli öğretmen öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:31:06. #1.12#
SON DAKİKA: Atiye hemşehrilerini coşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement