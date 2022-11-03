Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı duygulandıran soru: Çocukluğum bitti - Son Dakika
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Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı duygulandıran soru: Çocukluğum bitti

03.11.2022 17:22

Oyuncu Ayça Ayşin Turan, Empati adlı programa misafir oldu. Güzel oyuncu, yaşadığı zor günleri anlatarak, babasını kaybettiğinde çocukluğunun bittiğini söyledi.

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV'de ekranlara gelen Empati programına oyuncu Ayça Ayşin Turan konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Turan cevapladı.

"İÇERİDE AĞLADIĞIM BİR SENE OLDU"

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Ayça Ayşin Turan, babasından konu açılınca gözyaşlarına hakim olamadı. "Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu ise ünlü oyuncu gözyaşlarıyla şöyle yanıtladı: "Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum."

Ayça Ayşin Turan'ı gözyaşlarına boğan soru: 1 yıldır içeride ağlıyorum

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

Ayça Ayşin Turan'ı gözyaşlarına boğan soru: 1 yıldır içeride ağlıyorum
Ayça Ayşin Turan'ı gözyaşlarına boğan soru: 1 yıldır içeride ağlıyorum
Ayça Ayşin Turan'ı gözyaşlarına boğan soru: 1 yıldır içeride ağlıyorum
Ayça Ayşin Turan'ı gözyaşlarına boğan soru: 1 yıldır içeride ağlıyorum
Kaynak: Snob Magazin
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Ayça Ayşin Turan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı duygulandıran soru: Çocukluğum bitti - Son Dakika

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