Aydan Şener: Empati\'nin özel konukları arasında yerini aldı

"Kibarlık Budalası" ile tiyatroda, "Üç Kız Kardeş" ile ekranda yer alan Aydan Şener, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, ailesi, özel hayatı, kedileri, sanat yaşamına dair sohbetiyle de Empati'nin özel konukları arasındaki yerini aldı.
1981 TÜRKİYE GÜZELİ: AYDAN ŞENER
Şimdikiler güzellik yarışmalarını basamak olarak kullanıyor, ben önemsemedim!
1981 Türkiye Güzeli olan Aydan Şener, aldığı derecesi için yıllar sonra Ahmet Mümtaz Taylan'a "Çok küçüktüm, önemsediğim bir şey değil.
Şimdikiler bu yarışmaları basamak olarak, oyunculuğa geçiş olarak kullanıyor. Çevremin ısrarıyla, macera için katıldığım bir şeydi" dedi.
BİZİM SEKTÖRDE VEFA YOK
Aydan Şener: "İnsansak vefalı olmalıyız, vefalı biri olduğumu da söyleyebilirim ama bizim sektörde vefa yok. Vefasızlıkla karşılaştığımda intikam almıyorum ama, hem yaşadığımı unutmam hem de bir daha görüşmem"
ŞÖHRETİN KEYFİNİ ŞİMDİ YAŞIYORUM
EVLİLİK İNSAN DOĞASINA UYGUN DEĞİL
Aydan Şener, Ahmet Mümtaz Taylan'a çok özel açıklamalar yaptı. "Şimdi çok mutluyum.
İsyan ettiğim, haksızlıklarla karşılaştığım, bunaldığım, dedikodular beni üzdü, keşke bu işi yapmasaydım, şöhretli olmasaydım, keşke sıradan insan olsaydım dediğim çok oldu.
Artık kesinlikle öyle düşünmüyorum, şöhretimin ve insanların sevgisinin keyfini yaşıyorum" derken evlilik konusuna bakış açısını da anlattı. Şener: "Çok erken evlendim. 19 yaşımda evliydim.
Evlilik insan doğasına uygun bir kurum değil" dedi.
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