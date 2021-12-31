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Aygün Aydın'dan şok eden Hakan Sabancı ifşası geldi! - Son Dakika

Aygün Aydın'dan şok eden Hakan Sabancı ifşası geldi!

31.12.2021 11:12
Aygün Aydın'dan şok eden Hakan Sabancı ifşası geldi!

İş insanı Hakan Sabancı ile Dilara Aksüyek'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın, ortaya atılan aşk iddiası sonrası flaş bir ifşada bulundu. İşte detaylar...

Aygün Aydın'dan olaylı bir şekilde ayrılan iş insanı Hakan Sabancı'nın, geçtiğimiz hafta sonu oyuncu Dilara Aksüyek ile Sarıyer'de bulunan bir restoranda bir araya geldiği öne sürüldü.

'AŞK YAŞIYORLAR' İDDİASI

Hakan Sabancı ve son olarak kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay ile birliktelik yaşayan Dilara Aksüyek'in gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia edildi.

Sabancı ve Aksüyek'in haklarında çıkan bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu olurken Sabancı'yı ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın'dan bomba yorum gecikmedi.

ÇILGINA DÖNDÜ

Hakan Sabancı ile Dilara Aksüyek'in aşk yaşadığı iddialarının ardından çılgına dönen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından şaşırtan bir ifşada bulundu.

BU SÖZLERLE HEDEF ALDI

Kıskançlık krizine giren Aygün Aydın önce, "Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz" diyerek yaşı kendisinden küçük olan Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek'i hedef aldı. Aydın, daha sonra oyuncunun estetikli olduğunu bunu da kendisine benzemek için yaptığını söyledi.

İFŞASI 'PES ARTIK' DEDİRTTİ

Aygün Aydın, "Beni kıskanıyor" yorumundan sonra, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı olduğu iddia edilen bir erkeğin yatakta üstsüz fotoğrafını paylaştı.

Aydın, paylaştığı fotoğrafın altına, "Bence harika bir nevresim. Yeni yıl için nevresim linki hazırlıyorum size." notunu düştü.

Aygün Aydın'ın bu paylaşımları sosyal medyada tepki topladı.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

Aygün Aydın'dan şok eden Hakan Sabancı ifşası geldi!
Aygün Aydın'dan şok eden Hakan Sabancı ifşası geldi!
Aygün Aydın'dan şok eden Hakan Sabancı ifşası geldi!
Aygün Aydın'dan şok eden Hakan Sabancı ifşası geldi!

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Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı, Aygün Aydın, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aygün Aydın'dan şok eden Hakan Sabancı ifşası geldi! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aygün Aydın'dan şok eden Hakan Sabancı ifşası geldi! - Son Dakika
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