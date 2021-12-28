İş insanı Hakan Sabancı'yla olan yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan ve sosyal medyada aldığı tepkilerle gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın, aldığı tepkiler karşısında sosyal medya hesabından, Türk milletine karşı hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

TEKRAR HAPSE Mİ GİRECEK?

Aydın hakkında, kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle, 'Türk milletini alenen aşağılama' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Bu gelişmeler sonrası ekonomik yönden zor günler geçirdiğini ifade eden Aygün Aydın, "Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var." demişti.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Aygün Aydın, önceki akşam Instagram'daki takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

'ESKORTLUK' SORUSUNA OLAY CEVAP

Aygün Aydın, "Sana neden eskort diyorlar?" sorusuna şoke eden bir cevap verdi.

Aydın, "Çünkü haksızlığa gelemiyorum ve bu kelimenin canımı acıttığını biliyorlar ya da a... derdi milleti gerdi galiba" yanıtıyla şoke etti.

Aydın'a başka bir takipçisi ise "Neden hep seksiliğinle ön planda olmaya çalışıyorsun?" diye sordu.

Ünlü isim bu soruya, "Hiçbir zaman öyle bir çabam olmadı. Ben sadece estetik görünen ve olan şeyleri paylaşıyorum ama damacanaya bile yükselen bir kitle var" yanıtını verdi.