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Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi - Son Dakika

Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi

24.01.2022 11:58
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'nın Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Daha önce Sabancı ile aşk yaşadığını söyleyen ve yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, çileden çıktı. Aydın, Samyeli'nin cinsel ilişki partilerine katıldığını hatta uyuşturucu madde kullandığını iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Dilara Aksüyek ile hakkındaki aşk iddiasını yalanlayan genç iş insanı Hakan Sabancı'nın bir mekanda Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu'yla görüntülendiği ileri sürüldü. Sabancı ve Talu hakkında çıkan aşk iddiasını gören Aygün Aydın ise öfkeden deliye döndü.

"İĞRENÇ VE MİDE BULANDIRICISINIZ"

Hakan Sabancı ve Derin Talu'nun birlikte eğlendiği anları dair Gossippasta hesabından bir paylaşım yapıldı. Daha önce Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını söyleyen hatta geçtiğimiz günlerde genç iş insanına ait olduğunu ileri sürdüğü kişinin yarı çıplak pozlarını paylaşan Aygün Aydın, yeni aşk iddiasına da sessiz kalamadı. Aygün Aydın'a ait olduğu ileri sürülen Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer verildi: "Bugün mide bulandırıcı birçok şey öğrendim. Para uğruna kızlarını zengin ailelere yamamaya çalışan kadınlar, kardeş kardeş gizli kalsından sonra seks partilerinde grup sekslere katılanlar, Kendall (Jenner) olmaya hevesli olurken Kendall'ların ulusal pornografik yayınların bir numaralı temsilcisi olduğunu unutanlar, dünyayı seksten ibaret sanan sığırlar ve ailelerinin haberi olmadan bazı arzuların ve Samyeller'in bilmediği çeşitli madde bağımlı çocuklarının partilerinden bir haber olan ayakta uyuyan ve uyutulan kadınlar... İğrenç ve mide bulandırıcısınız."

"BÖCEKTEN FARKSIZSINIZ"

"Ama size teşekkür ederim bana sahip olduğum her şeyin ne kadar temiz olduğunu hatırlatıyorsunuz. Eskiden hepinize hayrandım madalyonun öbür yüzünü öğrendiğimden beri bir böcekten farksızsınız. Aşkı sığ zihniyetlerde değersizleştiren haysiyet yoksunu markalı ucuzluklara inat hayatı hepinizden daha asil ve içi dışı bir samimiyetli ikiyüzlülükten uzak yaşıyorum."

Hakan Sabancı ve Derin Talu'nun aşk iddiası Aygün Aydın'ı çileden çıkarttı: Cinsel ilişki partilerine katılıyor
Hakan Sabancı ve Derin Talu'nun aşk iddiası Aygün Aydın'ı çileden çıkarttı: Cinsel ilişki partilerine katılıyor
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Defne Samyeli, Hakan Sabancı, Aygün Aydın, Derin Talu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili 'Cinsel ilişki partilerine katılıyor' dedi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi - Son Dakika
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