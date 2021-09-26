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Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor - Son Dakika

Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor

26.09.2021 08:53

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile gündemi bir süre meşgul eden Aygün Aydın, son günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı cesur paylaşımları ile tekrar gündemde yer aldı. Aydın bu kez de havuzda tanga bikinisiyle verdiği pozları paylaştı.

Genç iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını ve hamile kaldığını ileri süren Aygün Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

HAVUZDA BİKİNİ ŞOV

Kıyafet konusunda pek cesur olan Aygün Aydın, son olarak havuzda verdiği cüretkar pozlar verdi. Peş peşe tanga bikinisiyle verdiği pozlarını paylaşan Aygün Aydın'a takipçilerinin tepkisini çekti.

Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Tanga bikinisiyle havuzda adeta şov yaptı

TEPKİ ÇEKTİ

Genç ismin paylaşımlarını aşırı bulan takipçileri "Vücudunla değil, zekanla ön plana çıkmayı dene", Gün geçtikçe değerini düşürüyorsun" gibi yorumlar yaptı.

Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Tanga bikinisiyle havuzda adeta şov yaptı

"GERÇEK BİR İNSAN GİBİ YAŞIYORUM HAYATI"

Cesur pozlarına gelen eleştirilere yine cüretkar yatak pozuyla cevap veren Aygün Aydın şu notu paylaşmıştı: " Adriana Lima, bu fotoğrafı paylaşan kişi olsa beğeniyor onun gibi olmak için özenip spor salonlarından çıkmıyorsunuz. Türk topraklarında olunca yadırgıyor, aileye laik görmüyorsunuz. Ama içten içe böyle resimler için eşinizi çocuklarınızı yarı yolda bırakıyorsunuz. Namuslu dediğiniz kadınlara da ev işlerini kilitleyip bedava hizmetçiniz yapıyor bir de üstüne dövüyorsunuz. Kırsal kesim sözde namus timsali ama kimin eli kimin cebinde belli değil. Bir sürü ensest ilişkiler yumağı. İki yüzlü bir toplumsunuz ve ben bu iki yüzlü sürü psikolojisiyle hareket eden kitle yüzünden neyin gerçekte doğru veya yanlış olduğunu, gerçek ahlakın beden de mi zihinde mi, yoksa vicdanda mı olduğunu hepten karıştırmaya başladım. Benim doğrularım, benim hayatım demek istiyorum ama hayatımızı ne yazık ki başkalarının doğruları çok daha fazla etkiliyor dolaylı olarak. Sorguluyorum, düşünüyorum, deneye yanıla, düşe kalka ilerliyorum bu tekamül yolculuğunda. Gerçek bir insan gibi yaşıyorum bu hayatı.. Her gün biraz daha farklı bir bakış açısı edinerek zenginleşiyorum. Siz benim kafamı anlamazsınız, üzgünüm hiçbir zamanda anlayamayacaksınız o kapasiteyi. Ben bu ülkenin insanlarının çoğunda görmüyorum.. O yüzden yargı ve tavsiyelerinizi kendinize saklayın. Hayatımı yargılamayın"

Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Tanga bikinisiyle havuzda adeta şov yaptı
Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Tanga bikinisiyle havuzda adeta şov yaptı
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor

Hakan Sabancı, Aygün Aydın, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor - Son Dakika Magazin


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