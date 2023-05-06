Aylardır beklenen Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın düğünü başladı! - Son Dakika
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Aylardır beklenen Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın düğünü başladı!

06.05.2023 09:55

Önceki gün dünyaevine giren Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çifti dün Fas'ta düğün gerçekleştirdi. Birkaç gün eğlence yapacağını söyleyen Subaşı, düğününde iki farklı gelinlik giyerek çılgınlar gibi dans etti.

Şeyma Subaşı, 2021 yılında Ibiza'da evlilik teklifi aldığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz gün sade bir törenle nikah masasına oturdu. Uzun süredir düğün hazırlığı yapan Subaşı, dün Fas'ta kutlamalara başladı.

GECE BOYUNCA DANS ETTİ

Düğünde sevgilisine de uyarak yöresel kutlamalar yapan Subaşı, bölgeye uygun bir gelinlik tercih etti. İki parçadan oluşan bir gelinlik ve şapka tercih eden Subaşı, kutlama esnasında da tül ve dantel detaylı gelinlik tercih etti. Fas'a özel kutlamalar yapan Subaşı, Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Mert Vidinli ve Dila Tarkan gibi isimlerin katıldığı düğününde çılgınlar gibi dans etti.

İşte Şeyma Subaşı'nın düğününün ilk gününden kareler...

Aylardır beklenen düğün başladı! Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı, çılgınlar gibi dans etti
Aylardır beklenen düğün başladı! Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı, çılgınlar gibi dans etti
Aylardır beklenen düğün başladı! Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı, çılgınlar gibi dans etti
Aylardır beklenen düğün başladı! Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı, çılgınlar gibi dans etti
Aylardır beklenen düğün başladı! Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı, çılgınlar gibi dans etti
Aylardır beklenen düğün başladı! Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı, çılgınlar gibi dans etti
Aylardır beklenen düğün başladı! Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı, çılgınlar gibi dans etti
YORUMLAR (1)
  • Murat Güneş: Acun şeyma subaşına her ay 115 bin TL ödemekten kurtuldu :)) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Aylardır beklenen Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın düğünü başladı! - Son Dakika


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