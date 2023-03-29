7 aylık hamile olan Funda Eryiğit, Berkun Oya ile dünyaevine girdi

Seçime AK Parti listelerinden girecek olan HÜDA PAR'ın 3 yöneticisiyle ilgili bomba iddia

Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit, şimdilere ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden olayı nikah törenlerini erteleyen Funda Eryiğit ve Berkun Oya çifti evlendi.

GELİNLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

2 yıldır aşk yaşayan çift, yakın çevresi ve ailesinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturdu. Deprem nedeniyle düğünü erteleyen çift, yakın zamanda oğullarını kucaklarına alacak. Yedi aylık hamile olan Eryiğit, Öniz İpek Derman'ın tasarladığı sade ve şık bir gelinlik tercih etti.

İşte çiftin nikahından kareler...