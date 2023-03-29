Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit, şimdilere ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden olayı nikah törenlerini erteleyen Funda Eryiğit ve Berkun Oya çifti evlendi.
2 yıldır aşk yaşayan çift, yakın çevresi ve ailesinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturdu. Deprem nedeniyle düğünü erteleyen çift, yakın zamanda oğullarını kucaklarına alacak. Yedi aylık hamile olan Eryiğit, Öniz İpek Derman'ın tasarladığı sade ve şık bir gelinlik tercih etti.
Son Dakika › Magazin › 7 aylık hamile olan Funda Eryiğit, Berkun Oya ile dünyaevine girdi - Son Dakika