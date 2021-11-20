Aynı dizideki gibi: Kızına çok düşkün

Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrolünde olduğu Yasak Elma dizisinde Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı 'Kumru' karakterinin babasını canlandıran Murat Aygen, Yasak Elma'da kızına düşkün, aynı zamanda otoriter bir baba olarak izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncunun gerçek hayatta da bir kız çocuğu var.

GERÇEK KIZI 6 YAŞINDA

Yasak Elma'da yetişkin bir kızı olan ünlü oyuncunun gerçek hayatta ise dizidekinin aksine kızı henüz 6 yaşında. 2010 yılında meslektaşı Nihan Aslı Elmas ile evlenen Murat Aygen 2015 yılında baba oldu. Nil adında bir kız çocuğu olan oyuncu ailesiyle fotoğraflarını sık sık instagram hesabından takipçileriyle de paylaşıyor.

Oyuncu instagramdan yaptığı son paylaşımına yine kızıyla birlikte bir fotoğrafını koydu. Murat Aygen kızını öperken çektirdiği fotoğrafına 'Nil'le hayat bambaşka' yazdı.