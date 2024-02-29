Ayşegül Aldinç... \'EROL EVGİN\'E AŞIKTIM!\'

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'Süperstar' lakaplı Ajda Pekkan'a övgüler yağdıran Ayşegül Aldinç, "Neonlar Ajda diye bağırıyordu. Kariyerimde işin içinde Ajda var. Onun şarkılarını çok dinlerdim.

Onu taklit ederdim, hala sahnede onun potporisi var repertuarımda. Onun şarkılarını söylerken de onun gibi söylüyorum, sanki onu taklit ediyorum, bu beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"SEZEN DE AJDA'YI TAKLİT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Onun şarkılarını başkaları söylememeli gibi geliyor çünkü onun gibi kimse söyleyemiyor. Onun şarkıları söylenecekse onun gibi söylenmeli. Ajda Türkiye'nin en iyi şarkıcılarının en başında gelir.

Sezen ve diğer sevgili dostlarımız daha sonra gelir. Sezen de Ajda'yı taklit ettiğini söylemişti gençliğinde. Ajda büyük bir idoldü, hala da öyle, onun ardından gittik.

"ATİLLA ÖZDEMİROĞLU İLE YAPTIĞIM ALBÜMÜ ÇÖPE ATTIM'

Ayşegül Aldinç, 2016 yılında kaybettiğimiz besteci ve söz yazarı Atilla Özdemiroğlu ile dikkat çeken bir anısını da anlattı.

Atilla Özdemiroğlu ile yaptığım albümü çöpe attım. O kadar anlayışlı davrandı ki, hiç beklemiyordum! Albümün bir bütünlüğü yok gibi geldi bana. Albümde olmayan bir şey vardı, ne cesaret ama!

Sen kimsin yani? Ayıp da bir şey, onca emek. Atilla hiçbir şey demedi, beni mahkemeye verebilirdi. O kadar şanslıyım ki müzikal yolculuğumda karşıma çok şahane insanlar çıktı. Gerçekten çok şanslıyım ben.

"HER NESLİN ONA AŞIK OLMASINA ALIŞKIN"

66 yaşındaki şarkıcı, "Erol Evgin'e aşıktım. O alışkın her neslin ona aşık olmasına. O da erkek Ajda Pekkan" diyerek, usta sanatçının müzikal kariyerine ve fiziki duruşuna saygı duruşunda bulundu.

"SEZEN PİŞMAN OLMUŞ"

Sezen Aksu'nun kendisine şarkı verdikten sonra pişman olduğunu itiraf ettiğini de paylaşan Aldinç: "Sezen de Nazan da bana öyle şarkılar verdi ki...

Sonradan pişman olmuş, 'Keşke bunu vermeseydim' demiş Sezen. Bana söyledi bunu. O kadar cömert ve gönülleri açık ki" ifadelerini kullandı.