Baba dizisinde bu akşam neler olacak? İlhan ile Büşra'nın ilişkisini öğrenen Kadir ne tepki verecek? - Son Dakika
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Baba dizisinde bu akşam neler olacak? İlhan ile Büşra'nın ilişkisini öğrenen Kadir ne tepki verecek?

05.04.2022 14:03

Bu akşam 8. bölümüyle izleyicilerle buluşacak Baba dizisinde Büşra'nın İlhan ile görüştüğünü öğrenen Kadir büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Aile içinde yaşanan sorunların çözülmesi ise biraz zaman alacak.

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer ve Özge Yağız gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisinde Emin'in kalp krizi geçirmesi tüm aileyi büyük üzüntüye sokar.

BABA DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Baba 8. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında. Kadir'in Büşra'dan büyük bir hayal kırıklığıyla hesap sorduğu sahnede iki kardeş arasında gerilim yükseliyor. İlhan ile Büşra'nın görüştüğünü öğrenen Kadir'in derinden sarsıldığı görülürken bu durumun iki kardeşin ilişkisini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

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Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baba dizisinde bu akşam neler olacak? İlhan ile Büşra'nın ilişkisini öğrenen Kadir ne tepki verecek? - Son Dakika


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