Baba dizisinde bu akşam neler olacak? İlhan ile Büşra'nın ilişkisini öğrenen Kadir ne tepki verecek? - Son Dakika

41 gündür devam eden savaşta bir ilk! 267 deniz piyadesi aynı anda düşmana teslim oldu

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer ve Özge Yağız gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisinde Emin'in kalp krizi geçirmesi tüm aileyi büyük üzüntüye sokar.

BABA DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Baba 8. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında. Kadir'in Büşra'dan büyük bir hayal kırıklığıyla hesap sorduğu sahnede iki kardeş arasında gerilim yükseliyor. İlhan ile Büşra'nın görüştüğünü öğrenen Kadir'in derinden sarsıldığı görülürken bu durumun iki kardeşin ilişkisini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.