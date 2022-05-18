Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? İlhan'ın planıyla tuzağa düşen Kadir kurtulabildi mi?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Baba dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Servet, aileyi huzursuz etmek için uğraşır. Başı derde giren Sevil'in yanına koşan Kadir, hiç beklemediği bir vedalaşma yaşar

BABA DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

İlhan tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayan Kadir, Büşra'nın yaptığı hamleyle kurtulur. İlhan ve Kadir arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşirken Kadir, İlhan'ın durmayacağını anlar. İlhan'ın hedefinde ise bu defa Kadir'in sevdikleri vardır. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Emin ve ailesi geçimlerini sağlayabilmek için çalışmaya başlar. Ailenin her şeye rağmen ayakta kaldığını ve mutlu olduğunu gören Servet, aileyi huzursuz etmek için uğraşır. Başı derde giren Sevil'in yanına koşan Kadir, hiç beklemediği bir vedalaşma yaşar. İlhan, Kadir'e karşı oynayacağı oyunda Emin'i kullanırken Kadir kendini alevlerin içinde bulur.