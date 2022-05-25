Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kadir, İlhan'ın evini yaktı mı? - Son Dakika
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Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kadir, İlhan'ın evini yaktı mı?

25.05.2022 09:58
Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kadir, İlhan'ın evini yaktı mı?

Dün akşam 14. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan Baba dizisinde Cansu, Şahika ile Kürşat'ın kardeş olmadıklarından kuşkulandı ve Servet'e bunu söyledi. Servet ise onu ciddiye almadı. Kübra, Cansu'nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat'ın gerçek kimliğini öğrendi.

Başrolünde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız'ın başrolünde yer aldığı Baba dizisinde Kadir, İlhan'dan intikam almak için evini yakmaya karar verdi.

BABA DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Baba'nın 14. Bölümünde; Kadir, Firuz'a büyük bir teklifte bulundu. Firuz, İlhan'ın paralarını çalmak için Kadir'le anlaştı. Vedat'ı takibe alan Kadir, paraların bulunduğu araçların konumunu Firuz'la paylaştı ve Firuz'un ekibi araçları soydu. Sonrasında buluşan Kadir ile Firuz parayı bölüştü. Kadir, kendi payına düşen parayı alıp bir pazar yerinin üst tarafına çıktı. İlhan'ın oraya gelmesiyle Kadir onun paralarını yukarıdan aşağıya saçtı.

Kübra'nın kardeş olmadıklarını öğrendiğini fark etmesi üzerine Şahika ile Kürşat, köşkün kasasını boşaltıp kaçtı. Ertesi sabah Ceyhun'un bağırışlarıyla uyanan Servet, Şahika'nın kendisini aldattığını öğrenmesi üzerine büyük bir yıkım yaşadı.

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Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kadir, İlhan'ın evini yaktı mı? - Son Dakika


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