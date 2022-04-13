Baba dizisinde ortalık savaş alanına döndü! Büşra ve İlhan'ı birlikte gören Emin ne yaptı? - Son Dakika
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Baba dizisinde ortalık savaş alanına döndü! Büşra ve İlhan'ı birlikte gören Emin ne yaptı?

13.04.2022 08:46
Baba dizisinde ortalık savaş alanına döndü! Büşra ve İlhan'ı birlikte gören Emin ne yaptı?

Baba dizisinde dün akşam hastanede İlhan'ı hiç yalnız bırakmayan Büşra, Emin'in ziyaretiyle alt üst oldu. Tüm aile üyelerinden tepki gören Büşra, İlhan'a inandığını başta abisi Kadir olmak üzere herkese ispatlamak ister.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Özge Yağız ve Hakan Kurtaş'ın başrolünde yer aldığı baba dizisinde dışlandığına inanan Servet'in sürpriz hamlesi holdingde de kardeşleri karşı karşıya getirir.

BABA DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Büşra ve Servet'in yaptıklarının öğrenilmesi aile içi tartışmaları alevlendirir. Kadir aileyi bir arada tutmaya çalışırken, Emin zor durumdaki başka bir aileyle ilgilenir. Dışlandığına inanan Servet'in sürpriz hamlesi holdingde de kardeşleri karşı karşıya getirir. Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek daha fazla yakınlaşır. Hamileliğinde sıkıntılar yaşadığı için Uğur'u köşke getiren Yaşar, Servet'in öğrendiği yeni bilgilerle zor duruma düşer. Kadir fabrikalardan birinde çıkan kriz yüzünden Elif'le karşı karşıya gelir. İlhan'la gelecek hayalleri kuran Büşra ise hiç beklemediği birinin ziyaretiyle alt üst olur.

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Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Show Tv, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baba dizisinde ortalık savaş alanına döndü! Büşra ve İlhan'ı birlikte gören Emin ne yaptı? - Son Dakika


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