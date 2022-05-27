Babasının Son Halini Paylaştı - Son Dakika
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Babasının Son Halini Paylaştı

27.05.2022 00:51
Babasının Son Halini Paylaştı

Caz müziğinin sevilen ismi piyanist Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. Kendi isteği üzerine tedavisi Bodrum'daki evinde devam eden usta sanatçının son halini oğlu Bora Gencer paylaştı.

Cumhuriyet'le yaşıt olan ve 2023'te 100'ncü yılı kutlamaya hazırlanan ünlü piyanist İlham Gencer, Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. Acıbadem Hastanesi'nde 3 günlük tedavinin ardından kendi isteğiyle taburcu olan Gencer, Bodrum'daki evinde istirahat ediyor.

Usta sanatçının son halini ise oğlu Bora Gencer paylaştı. Berberin tıraş ettiği İlham Gencer'in tekerlekli sandalyede olduğu görüldü.

100. YAŞIMI SAHNEDE KUTLAMAK İSTİYORUM

Gencer'in aile yakınlarına "100. yaşımı görmek istiyorum, 100'üncü yaşımı sahnede kutlamak istiyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan sanatçının rahatsızlığını öğrenen Süperstar Ajda Pekkan, Gencer'in tedavi sürecinde elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Günde sadece bir kez yemek yediğini ve sabah kalkar kalkmaz bir saat spor yaptığını Snob Magazin'e anlatan İlham Gencer "Uyanır uyanmaz gerinir ve yatakta yarım saat jimnastik yaparım, yarım saatte ayakta kültürfizik yaparım. İki sene önce yarım saat yapardım şimdi bir saat yapıyorum" demişti.

"70 YILDIR ORUÇ TUTUYORUM"

Sözlerini sürdüren Gencer, "Tansiyonum yıllardır 12-8 çıkar. Sporun büyük faydasını gördüm, yazın yüzerim. Ayrıca az yemek yerim çünkü 70 yıldır oruç tutuyorum. Günde bir kez yerim, 12 ay oruçluymuşum gibi sabah kahvaltı yapmam. Günde bir öğün yiyorum sonra da meyve yerim" diye konuşmuştu.

"DEVLET SANATÇISI OLMAK İSTİYORUM"

Cumhuriyet'le yaşıt olan ve 2023'te 100'ncü yılı kutlamaya hazırlanan ünlü piyanist bu özel gün için Türk marşı yaptığını da söylerken, hayatında bir tek devlet sanatçı olamaması nedeniyle burukluk yaşadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu konuda ricada bulunmuştu.

Babasının Son Halini Paylaştı
Babasının Son Halini Paylaştı
Babasının Son Halini Paylaştı
Babasının Son Halini Paylaştı

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Babasının Son Halini Paylaştı - Son Dakika


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