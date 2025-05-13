Balık Ayhan hayatını kaybetti

Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DÜN HASTANEYE YATIRILDI

Roman müziği denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.

KIZI ACİL KAN ÇAĞRISINDA BULUNDU

Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yaparak Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulunmuştu.

Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

BALIK AYHAN KİMDİR?

Balık Ayhan, gerçek adıyla Ayhan Küçükboyacı, 1967 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtine bağlı Hacıhüsrev mahallesinde doğmuş, Roman kökenli bir müzisyendir. Sekiz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Ayhan, müzikle iç içe bir ortamda büyümüştür. Çocuk yaşlarda teneke kutulardan yaptığı darbukalarla müziğe olan ilgisi başlamış, ilk gerçek darbukasına ise altı yaşında sahip olmuştur.

Profesyonel müzik kariyerine 16 yaşında Galata Kulesi'nde adım atan Balık Ayhan, özellikle Roman müziği alanında tanınmış ve çeşitli televizyon programlarında yer almıştır. 1992 yılında çıkardığı "Yaşayan Ruhlar" albümüyle müzik piyasasına giriş yapmış, ardından "İstanbul İmparatorları" ve "Bab'ı İstanbul" gibi albümleriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Sanatçı, "Bizim Mahalle" ve "Kara Çalı Gibi" gibi parçalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Ayrıca, "Dansöz", "Ispanaktan Nağmeler", "Kehribar" ve "Baba Bi Buçuk" gibi sinema filmlerinde oyuncu olarak kamera karşısına geçmiş, "Delikanlı" adlı dizide de rol almıştır. Özel hayatında Emine Küçükboyacı ile evli olan Balık Ayhan'ın bu evliliğinden Şans adında bir kızı bulunmaktadır.