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Bandırmalı Oğuz Yılmaz - Son Dakika

Bandırmalı Oğuz Yılmaz

10.02.2022 16:56
Bandırmalı Oğuz Yılmaz

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde ikamet eden ve Kahvehane esnaflığı yapan 40 yaşındaki Özgür Özince, merhum Ankaralı sanatçı Oğuz Yılmaz' a benzerliği ile dikkat çekiyor.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde ikamet eden ve Kahvehane esnaflığı yapan 40 yaşındaki Özgür Özince, merhum Ankaralı sanatçı Oğuz Yılmaz' a benzerliği ile dikkat çekiyor.

Bandırma'da Kahvecilik yapan 40 yaşındaki Özgür Özince' nin, Mayıs ayında vefat eden meşhur Ankaralı Sanatçı Oğuz Yılmaz' a benzerliği dikkat çekiyor. Kahvehaneye gelenler ve yolda görenlerin merhum sanatçı Oğuz Yılmaz' a benzettiklerini ve benzemekten dolayı gururlu ve onurlu olduğunu belirten Özince, " Bandırma'da beni rahmetli sanatçı Ankaralı Oğuz Yılmaz' a benzetiyorlar. O kadar benzemesekte benzeriğimiz az da var. Oğuz Yılmaz' benzetilmek gurur ve onur verici. İyi bir sanatçıyı Allah rahmet eylesin" diye konuştu. - BALIKESİR

Bandırmalı Oğuz Yılmaz
Bandırmalı Oğuz Yılmaz

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Oğuz Yılmaz, Balıkesir, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Bandırmalı Oğuz Yılmaz - Son Dakika Magazin


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