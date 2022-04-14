Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta! Oruç'un kollarına düşen Isabel ölecek mi? - Son Dakika
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta! Oruç'un kollarına düşen Isabel ölecek mi?

14.04.2022 13:54

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 27. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Heyecanlı sahnelerin yaşanacağı yeni bölümde 'Şahbaz'ı durdurmaya çalışırken vurulan Şahin, babasının ve Şahsenem'in intikamını alabilecek midir?' sorusuna cevap bulunacak. İşte yeni bölümden daha fazla detay...

Modon kuşatmasına gitmeye hazırlanan Oruç, Hızır ve Piri Reis'e bir dost kisvesiyle Şahbaz'ı getiren Gabriel, onlardan kuşatmayı kaldırmasını istemişti. Kelemez'de İlyas üzerinden kurdukları tuzağı bu sayede devreye sokan Gabriel ve Şahbaz, Müslüman köle kılığındaki adamlarının saldırı başlatmasını sağlamıştı. Saldırıda Şahbaz'ın silahıyla nişan aldığı Oruç'un önüne Isabel atlamış ve vurulmuştu. Oruç'un kollarına düşen Isabel ölecek midir? Şahbaz'ı durdurmaya çalışırken vurulan Şahin, babasının ve Şahsenem'in intikamını alabilecek midir? Müslüman köle olduklarını sandığı adamların birer hain olduğunu anlayan İlyas nasıl bir ceza verecektir? Bu katliam ardından Mesih Paşa'nın, Oruç, Hızır ve İlyas'a ödeteceği bedel ne olacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Levitha Adası'nın fethi için giriştikleri düello neticesinde galip gelerek Gabriel'in kellesini almaya hazırlanan Baba Oruç'u son anda Venedik Doçu Barbarigo durdurmuş ve Oruç'tan Gabriel'i bağışlamasını istemişti. Gabriel'i tek bir şartla bağışlayacağını söyleyen Oruç, ondan Kelemez'deki hainin Şahbaz olduğunu öğrenmişti. Fethettikleri Levitha Adası'nın adını "Koç Baba" olarak değiştiren Oruç ve Hızır kardeşler, Gabriel'in itirafıyla hainliği ortaya çıkan Şahbaz'ı Kelemez'de yakalayabilecekler midir? Şahbaz'a kefil olan Mesih Paşa şimdi ne yapacaktır? Kelemez'deki Şahbaz kaçmayı başarabilecek midir? Şahsenem'e karşı şüphelerinde haklı olduğunu anlayan Meryem onu ele geçirmeyi başarabilecek midir? Oruç Reis'le yaşadığı yüzleşme sonrasında ağabeyinin onu en düşük vazifeye layık gördüğünü anlayan İlyas, Esma ile birlikte kaleyi terk ederek kendi gemileriyle deryalara açılmaya karar vermişti. Bu karar onu ve ailesini hangi felaketlere sürükleyecektir?

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta! Oruç'un kollarına düşen Isabel ölecek mi? - Son Dakika


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