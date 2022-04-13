Barış Köksal'ın 'sınırlar' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) fuaye alanı, ressam Barış Köksal'ın, genellikle tek tonun hakim olduğu, izleyiciyi katmanlar arasında yolculuğa çıkaran çalışmalarından oluşan ikinci kişisel sergisi "Sınırlar"a ev sahipliği yapıyor.

15 Mayıs'a kadar devam edecek sergi, Barış Köksal'ın tuvalin belirlediği sınırın dışına çıkmaya, çerçeveye taşan özgürlük talebini yansıtmaya odaklandığı 18 akrilik çalışmasını izleyici karşısına çıkarıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Barış Köksal'ın enstrüman ve mobilya tasarımı konusunda da deneyimleri bulunuyor.

"Sınırlar" sergisi 15 Mayıs'a kadar CRRfuaye'de gezilebilir.