Barış Köksal'ın 'sınırlar' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Barış Köksal'ın 'sınırlar' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

13.04.2022 15:10
Barış Köksal'ın 'sınırlar' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) fuaye alanı, Barış Köksal'ın 18 akrilik çalışmasını bir araya getiren "Sınırlar" sergisine ev sahipliği yapıyor. İşte detaylar...

Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) fuaye alanı, ressam Barış Köksal'ın, genellikle tek tonun hakim olduğu, izleyiciyi katmanlar arasında yolculuğa çıkaran çalışmalarından oluşan ikinci kişisel sergisi "Sınırlar"a ev sahipliği yapıyor.

15 Mayıs'a kadar devam edecek sergi, Barış Köksal'ın tuvalin belirlediği sınırın dışına çıkmaya, çerçeveye taşan özgürlük talebini yansıtmaya odaklandığı 18 akrilik çalışmasını izleyici karşısına çıkarıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Barış Köksal'ın enstrüman ve mobilya tasarımı konusunda da deneyimleri bulunuyor.

"Sınırlar" sergisi 15 Mayıs'a kadar CRRfuaye'de gezilebilir.

Barış Köksal'ın 'sınırlar' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
Barış Köksal'ın 'sınırlar' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Ressam, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Barış Köksal'ın 'sınırlar' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika


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