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Başak Dizer'den bebek açıklaması - Son Dakika

Başak Dizer'den bebek açıklaması

17.11.2021 11:30
Başak Dizer'den bebek açıklaması

Kıvanç Tatlıtuğ ile evlilikleri 2016 yılından beri mutlu bir şekilde devam eden Başak Dizer'in zaman zaman hamile olduğu haberleri gündeme geliyordu. Gazetemagazin'de yer alan habere göre; Son zamanlarda yeniden ortaya atılan bir iddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebek bekledikleri söylendi. Başak Dizer'den bu kez beklenmeyen bir açıklama geldi.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evli olan stilist Başak Dizer evliliklerine imrenilerek bakılan çiftler arasında yer alıyor. 2016 yılında evlenen çiftin bu güne kadar pek çok kez bebek haberi yapılmış, ancak haberlerin gerçekliği kanıtlanamamıştı. Başak Dizer'den bu kez şaşırtan o açıklama geldi! İşte Başak Dizer'in 2 Sayfa programında yaptığı açıklama...

2. Sayfa Magazin programına açıklama yapan Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu ve cinsiyetin henüz belli olmadığını söylediği bir mesaj yolladı. Bu mesajın ardından, BAşak Dizer'in hamilelik haberleri uzun bir aradan sonra doğru çıktı.

2016 yılında Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde, yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir törenle ünlü oyuncu ile dünya evine giren Başak Dizer'in hamile olduğu iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayınlan bu haberi Başak Dizer sonunda doğrulamış oldu.

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip oldu. Londra'da Central Saint Martins'de moda kurslarına giden Başak Dizer, 3,5 yıl ünlü bir markanın erkek kıyafeti tasarımcılığı yaptıktan sonra stil danışmanlığı, kişiye özel alışveriş danışmanlığı isimleriyle bir şirket kurdu. 2008 yılında Aşkı- Memnu ekibine dahil oldu ve başrolleri giydirmeye başladı. İlk evliliğini Oren Fransez ile yapan Başak Dizer, Aşkı- Memnu dizisinde tanıştığı Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Başak Dizer'den bebek açıklaması
Başak Dizer'den bebek açıklaması
Başak Dizer'den bebek açıklaması
Başak Dizer'den bebek açıklaması
Başak Dizer'den bebek açıklaması

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Aşkı Memnu, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Başak Dizer'den bebek açıklaması - Son Dakika Magazin


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