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Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı - Son Dakika

Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı

14.02.2022 09:37

6 buçuk aylık hamile olan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından karnı burnunda olan pozlarını paylaştı. Başak Dizer'in pozu kısa sürede binlerce beğeni ve ünlü isimlerden yorum aldı.

2016 yılında yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Paris'te nikah masasına oturan stilist Başak Dizer, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 44 yaşında hamile kalan Dizer, büyüyen karnıyla pozlar vererek takipçilerinin beğenisine sundu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift, kar tatiline çıktı. Hamileliğinden dolayı tatilinde kayak yapmak yerine dinlenen Dizer, belirginleşen karnıyla pozlar vermeyi ihmal etmedi. 6,5 aylık hamile olan Dizer, peş peşe verdiği pozları "Dağlar dağlar" notuyla paylaştı. Dizer'in paylaşımına Demet Sabancı, Burcu Kara, Aslışah Alkoçlar, Hande Subaşı, Arzu Sabancı ve Tanem Sivar gibi ünlü isimlerden nazar boncuğu ve kalp emojili yorumlar gecikmedi.

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Son Dakika Magazin Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı - Son Dakika Magazin


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