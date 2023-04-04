Başak Dizer, Aile dizisindeki öpüşme sahnesinden rahatsız oldu mu? Kıvanç Tatlıtuğ iddiaları reddetti - Son Dakika
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Başak Dizer, Aile dizisindeki öpüşme sahnesinden rahatsız oldu mu? Kıvanç Tatlıtuğ iddiaları reddetti

04.04.2023 11:39

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile öpüşmesinden rahatsız olan Başak Dizer'in, kocasına rest çektiği iddiaları dillendirilmeye başladı. Çıkan iddianın gerçeği yansıtmadığına değinen Tatlıtuğ, "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale almıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı ekrana döndüren Aile dizisi, ilk bölümünden itibaren gündem olmaya devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in dizideki bazı sahnelerden rahatsız olarak evde sorun çıkardığı ileri sürüldü.

"EVDE DE SETTE DE KEYİFLER YERİNDE"

Kıvanç Tatlıtuğ ile partneri Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahnesinden rahatsız olan Dizer'in"Bir daha olursa ayrılım" diyerek rest çektiği iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya Kıvanç Tatlıtuğ'dan cevap gecikmedi. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuyla ilgili özel açıklama yapan Kıvanç Tatlıtuğ, "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale bile almıyoruz" iddiayı yalanladı.

Başak Dizer, Aile dizisindeki öpüşme sahnesinden rahatsız mı oldu? Kıvanç Tatlıtuğ'dan yalanlama geldi
Aile dizisi
Başak Dizer, Aile dizisindeki öpüşme sahnesinden rahatsız mı oldu? Kıvanç Tatlıtuğ'dan yalanlama geldi
Başak Dizer, Aile dizisindeki öpüşme sahnesinden rahatsız mı oldu? Kıvanç Tatlıtuğ'dan yalanlama geldi
YORUMLAR (1)
  • En Uyguna Al: Aile diye bir şey kalmadı ki oh ne güzel al gülüm ver gülüm keyifler yerindeymiş diyor birde RTÜK uyuyor sanırım ya da neyse... Cevap Yaz 40 28 Yayından Kaldır
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Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başak Dizer, Aile dizisindeki öpüşme sahnesinden rahatsız oldu mu? Kıvanç Tatlıtuğ iddiaları reddetti - Son Dakika


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