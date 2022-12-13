Oyuncu Alp Kırşan'ın babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyuncu Alp Kırşan'ın babası hayatını kaybetti

13.12.2022 08:39
Oyuncu Alp Kırşan'ın babası hayatını kaybetti

Başarılı oyuncu Alp Kırşan'ın babası dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Kırşan, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" dedi.

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan başarılı oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan, dün akşam hayata gözlerini yumdu. Babasının ölüm haberini duyuran Kırşan, cenaze töreniyle ilgili de bilgi verdi.

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Dün akşam Instagram hesabından babasının fotoğrafını yayınlayan Kırşan, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor. Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Atakent Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Baba acısıyla yıkılan başarıla isme Onur Buldu, Özlem Yıldız, Metin Arolat, Eser Yenenler ve Erdem Baş gibi birçok ünlü isimden taziye yorumu geldi.

Oyuncu Alp Kırşan'ın babası hayatını kaybetti
Oyuncu Alp Kırşan'ın babası hayatını kaybetti
Oyuncu Alp Kırşan'ın babası hayatını kaybetti
Oyuncu Alp Kırşan'ın babası hayatını kaybetti
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Alp Kırşan, Magazin, Son Dakika

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